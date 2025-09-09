Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 9 Septembe 2025 future prediction सिंह राशिफल 9 सितंबर :जो लोग बिजनेस में हैं, वो अपने प्लान को लेकर सावधान रहें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 9 Septembe 2025 future prediction

सिंह राशिफल 9 सितंबर :जो लोग बिजनेस में हैं, वो अपने प्लान को लेकर सावधान रहें

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।  जो लोग बिजनेस में हैं, वो अपने प्लान को लेकर सावधान रहें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेTue, 9 Sep 2025 07:20 AM
Leo Horoscope Today 9 September 2025: आज आपका एटीटयूट बहुत खास है। रिलेशनशिप में अधिक से अधिक बात करना जरूरी है। प्रॉडक्टिविटी से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं, इससे आपको तनाव हो सकता है। आपको अच्छे से डाइट लेनी चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन छोटे हेल्थ और आर्थिक इश्यू हो सकते हैं।

सिंह लव राशिफल

आपको अपने एक्सप्रेशन को लेकर सावधान रहना चाहिए, आज आपका लवर कुछ चीजों को गलत समझ सकता है। इससे आपकी लवलाइफ में दिक्कत हो सकती है। कोशिश करें कि अपने विचारों को लवर पर थोपे नहीं। जो लोग अपने रिलेशनशिप में नए है, उन्हें अधिक से अधिक बात करके एक दूसरे को समझना चाहिए। आज आफका प्यार बढ़ेगा। जो महिलाएं किसी लवअफेयर में फंस गई हैं, उन्हें बार निकलना होगा।

सिंह करियर राशिफल

आज काम में छोटे इश्यू आ सकते हैं, आज साथ काम करने वाला या कोई सीनियर आपको अनैतिक काम के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, इससे आप परेशान होंगे और आपके काम पर इसका सधा असर होगा। कुछ महिलाएं आज रिजाइन कर सकती है, नए जॉब के लिए आप अपना रिज्यूम अपडेट करें। जो लोग बिजनेस में हैं, वो अपने प्लान को लेकर सावधान रहें।फाइनेंस, बैंकिंह, अकाउंटिंग के लिए अभ समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है।

सिंह धन राशिफल

धन आज आपके फेवर में रहेगा। अगर आप दोस्तों के साथ आर्थिक मामलों पर अपने सीक्रेट बताते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें,क्योंकि छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। दोपहर का समय शेयर में निवेश करने के लिए अच्छा है, साथ ही आप दान करने पर भी सीरियस होकर सोच सकते हैं। सोने या संपत्ति में पैसा लगाने के बारे में सोचें। जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस भरने के लिए अपने माता-पिता से आर्थिक सहायता की जरूरत होगी।

सिंह हेल्थ राशिफल

कुछ लोगों ऑफिशियल बिजी रहने के कारण स्ट्रेस हो सकता है। कोशिश करें कि शाम को टहलने के लिए जाएं। किसी पार्क में पेड़ के नीचे देर तक बैठना अच्छा रहेगा। दोपहर का समय जिम जाने के लिए अच्छा है। आप प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइटलें। आपको सीने से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन महिलाएं बीमारी से उबर जाएंगी।

डॉ. जे. एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ईमेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

