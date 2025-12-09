Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 9 december 2025 future predictions
सिंह राशिफल 9 दिसंबर 2025 : सिंह राशि वालों का आज ब्रैकअप हो सकता है, आर्थिक स्टेट्स आज परफेक्ट

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों का आज ब्रैकअप हो सकता है, आर्थिक स्टेट्स आज परफेक्ट

Dec 09, 2025 05:56 am IST Anuradha Pandey
Leo Horoscope Today 9 December 2025: आज सिंह राशि वालों को कोई तूफान अपसेट नहीं कर सकता है। आज लवालइफ के जितने भी इश्यूज हैं, उनको आफको सुलझाना होगा। आज प्रोफेशनल लाइफ के इशयूज को आपको बाहर आना होगा। इसके साथ ऑफिस में आपको प्रॉडक्टिव रहना होगा।आपको अपनी हेल्थ को लेकर खास धयान देना है। वर्कलाइफ में चैलेंज होने के बाद भी आप करियर में बेस्ट पर्फोरमेंस देंगे। लवलाइफ में आज फेयर रहें। आपको अपनी लाइफ में हर कमद पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्थिक स्टेट्स आज परफेक्ट रहेगा। हेल्थ के लिहाज से आज का दिन कुछ रफ रहेगा।

सिंह लव राशिफल

आज सिंह राशि वालों का रिलेशनशिप अधिक कम्युनिकेशन की डिमांड करेगा। अगर लवलाइफ में आप पजेसिव हैं, तो आपको इसे छोड़ना होगा, इसके बाद आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। आज आपका एक शब्द आपकी लवलाइफ को हिला देगा, इससे आपका ब्रैकअप भी हो सकता है। आज आपको हर तरह के विवाद से बचना है। आपको रोमांटिक आउटडोर डिनर वेकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इससे रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाएगा। सिंगल लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है, जिससे आपकी बेहतर हो जाएगी। शादीशुदा लोगों को अपने पति या पत्नी को खुश रखने के लिए कदम उठाने चाहिए।

सिंह करियर राशिफल

आज सिंह राशि वालों को नए असाइनमेंट को लेने में खास सावधान रहना चाहिए। आज आपके टारगेट टाइट रहेंगे। आपको बिना थके आज काम करना होगा, जिससे आप अपने टारगेट पा सकें। जो लोग डिजाइनिंग, एनीमेशन, कॉपीराइटिंग, पब्लिशिंग से जुड़े हैं, उनके लिए समय काफी बिजी रह सकता है। आईटी, हेल्थ सर्विस सेवा, सिविल इंजीनियरिंग,ऑटोमोबाइल और सेल्स के प्रोफेशनल्स के लिए अच्छे मौके आएंगे। परीक्षा देने वाले छात्र सफल होंगे। बिजनेसमैन को पार्टनर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और हर मुद्दे को कोर्डिअल रिलेशनशिप से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।

सिंह मनी राशिफल

आज पैसों के मामले में सिंह राशि वाले लकी रहेगें, पैसा आपके पास कई जगह से आएगा। दोपहर का समय ज्वैलरी और व्हीकल खरीदने के लिए अच्छा है। आप विदेश घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आज अगर पैसा निवेश करना है तो म्यूअचल फंड में करें, आज किसी भी हालत में स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। आज लंबे समय से उधारी को भी आप चुका देंगे। आपको पर्सनल लोन भी मिल सकता है, जो बिजनेसमैन के लिए खास तौर पर मददगार साबित होगा।

सिंह हेल्थ राशिफल
सिंह राशि वालों के सामने आज छोटे हेल्थ इश्यूज आएंगे। आज सिंह राशि के लोगों को आपको अपने जोड़ों के दर्द हो सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर चीजें खानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एडवैंचर्स एक्टिविटीज से बचना चाहिए। इस समय किसी भी हालत में यात्रा के दौरान दवाइयां भी साथ रखनी चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल का खास ध्यान रखें। बुजुर्गों को गीले फर्श पर चलने से बचना चाहिए, आपको चोट लग सकती है.। आज आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है।

सिंह राशि के गुण

शक्ति: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमज़ोरी: अभिमानी, विलासिता का शौकीन, लापरवाह और आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: हृदय और रीढ़

राशि स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता चार्ट

स्वाभाविक संबंध: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

उचित अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
