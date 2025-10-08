सिंह राशिफल 8 अक्टूबर 2025 :आज रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर लाइफ पार्टनर को शक होगा, इससे आप परेशान रहेंगे

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट पर लाइफ पार्टनर को शक होगा, इससे आप परेशान रहेंगे

Leo Horoscope Today 8 October 2025 : ईगो को हमेशा के लिए त्याग तो और खुश रहो। आज नौकरी में आप अपनी काबिलियत साबित करने के लिए मौके पाएंगे। कैश को संभालते हुए सेंसिबल रहें। आपक हेल्थ नॉर्मल है। बड़े सोल्यूशन के लिए आज तैयार रहें। छोटे प्रोफेशनल इश्यू भी रहेंगे। आप अपना बेस्ट रिजल्ट देने में सफल रहेंगे। आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी।

सिंह लव राशिफल आपके रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट पर लाइफ पार्टनर को शक होगा, इससे आप परेशान रहेंगे। आज बातचीत इस विषय को लेकर करना बहुत जरूरी है। आपका लवर चाहेगा कि आप बहुत एक्सप्रेसिव रहें, खासकर रोमांस के मामले में। आप दोनों को एक साछ समय बिताना चाहिए। खासकर एक कप चाय पीनी चाहिए और एक दूसरे के इमोशंस शेयर करने चाहिए। आप भविष्य के लिए कॉल भी कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने पति पर खास निगाह रखनी चाहिए।

सिंह करियर राशिफल आपको नए काम असाइन किए जाएंगे।जो लोग सीनियर लेवल पर है, उनको आलोचन का सामना करना पड़ सकता है। काम में आज कंट्रोवरसीज को अवाइड करें।हेल्थ सर्विस, लीगल और एडवरटाइजिंग से जुड़े लोगों के लिए आज कठिन समय रहेगा, जबकि एजुकेशन और सेल्स से जुड़े लोगों को नौकरी के नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमैन आज नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी अनजान एरिया में बिजनेस शुरू करते समय सावधान रहें, क्योंकि लीगल केस आपके सामने आ सकते हैं। बिजनेसमैन को आधिकारिक या सरकारी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। एग्जाम में सफलता मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

सिंह मनी राशिफल धन आज आपके फेवर में रहेगा। जो लोग शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, वे प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइफ पार्टनर की ओर से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। दोपहर का समय नया व्हीकल खरीदने या अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए अच्छा है। फैमिली में कोई आर्थिक मामला सुलझ जाएगा और आप आज दान भी कर सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। ऑफिस का तनाव घर पर न लाएं और परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। कहीं बाहर जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास एक मेडिकल किट तैयार हो। कुछ महिलाओं को रसोई में सब्जी काटते समय कट लग सकते हैं। प्लेयर को चोटें लग सकती हैं, जबकि बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है जिससे वे स्कूल नहीं जा पाएंगे।