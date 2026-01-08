Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 8 जनवरी 2026: आज भावनाओं में बहकर फैसला ना लें, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। भावनाओं में बहकर फैसला ना लें 

Jan 08, 2026 07:19 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope Today सिंह राशिफल 8 जनवरी 2026: आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं। खुश रहने के लिए लवलाइफ में जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, आपको उन्हें सुलझाना होगा। ऑफिस में सभी मौकों का अधिक से अधिक फायदा लें। इससे आप बेस्ट रिजल्ट दे सकेंगे। आज हेल्थ और धन दोनों अच्छे हैं। लवलाइफ में आज कोशिश करें कि अपने ऊपर भावनाओं को हावी न होने दें, भावनाओं में बहकर फैसला ना लें। ऑफिस में आपका रवैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैसों का मैनेजमेंट अलर्ट होकर करें। कोई बड़ी हेल्थ समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी।

सिंह लव राशिफल
आज लवलाइफ में बेहतरी पलों का आनंद लें। रिश्ते में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन समस्याओं को सुलझाने के कोशिशें सफल होंगे। इगो से जुड़े चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने सोच और आइडियाज को लवर पर थोपने की कोशिश न करें, बल्कि उनसे डिस्कस करने के बाद ही फैसला लें। इससे रिश्ता मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों को भी शादी से बाहर किसी भी प्रकार के लवअफेयर से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी शादीशुदा लाइफ पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस में बिना किसी झिझक के आपको चैलेंज को लेना चाहिए। आज कुछ ऐसे काम आपको मिल सकते हैं, जिनके कारण आप ऑफिस में बिजी रहेंगे। लेकिन े आपके करियर में आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। आर्किटेक्ट, आईटी, हेल्थ सर्विस से जुड़े प्रोफेशनल्स आज विदेश में भी नौकरी के मौके पा सकेगें। और आतिथ्य क्षेत्र के पेशेवरों को विदेशों में जबकि मीडियाकर्मी और लॉयर आज पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने वा ले मामलों को संभालने में बिजी रहेंगे। अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दोपहर का समय सही है। बिजनेसमैन को टैक्स से जुड़े इश्यू सोल्व करने पड़ सकते हैं।

सिंह मनी राशिफल

आज सिंह राशि वालों के पास धन-संपत्ति नॉर्मल रहेगी। जो लोग पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, वो संपत्ति, जमीन और शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, आपके लिए ये अच्छे विकल्प हैं। आज बिजनेसमैन नए जगह पर अपना बिजनेस बेझिझक खोल सकते हैं। प्रमोटर्स आपको फंड देने में मदद करेंगे। महिलाएं आज वाहन खरीद सकती है, इसके अलावा दोपहर का समय वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा है।

सिंह हेल्थ राशिफल

आपको रोज योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसे रोज आदत में शुमार कर लें। अगर एक्सट्रीम बॉडी के पाश्चर से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपको हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बॉडी बहुत जरूरी है। आज आपको आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज का दिन शराब और तंबाकू को छोड़ने के लिए बेस्ट है।आप इस बात को जान लें कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी हेल्थ को बनाए रखें। खूब पानी पीना और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइट लेना आपके लिए अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
