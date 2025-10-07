सिंह राशिफल 7 अक्टूबर 2025 :आज सिंह राशि वालों की कोई आलोचना कर सकता है, गॉसिप से दूर रहें

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज का दिन ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए अच्छा नहीं है।

Leo Horoscope Today 7 October 2025: आज कमिटमेंट बहुत जरूरी है। फाइनेंस अच्छा रहेगा, इसलिए आप बड़े आर्थिक निवेश के फैसले ले सकते हैं। आपका लव रिलेशनशिप क्रिएटिव रहेगा। इससे आप ऑफिस में अच्छे से काम कर सकेंगे। लवलाइफ में आ रहे बदलावों को स्वीकार करें। आज आपका लव रिलेशनशिप क्रिएटिव रहेगा। ऑफिस में आप इसके जरिए अच्छे से काम कर सकेंगे। धन को सावधानी से संभालें। हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकते हैं।

सिंह लव राशिफल आपमें ईगो से जुड़े मामले भी आ सकते हैं। लव अफेयर में आपको बहस से बचना चाहिए। दिन का पहला भाग बहुत अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में नए हैं। आज कम्युनिकेशन बहुत खास रहेगा। आज सिंह राशि वाले अपनी एक्स से मिल सकते हैं। लेकिन शादीशुदा लगों को ऐसा करने से बचना चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा लाइफ पर असर पड़ सकता है। सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल मिल सकते हैं। प्रपोजल आपको ऑफिस में या फिर किसी फंक्शन के दौरान मिल सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल आज का दिन ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए अच्छा नहीं है। गॉसिप से दूर रहें, इससे आपकी प्रॉडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। आपको काम में आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग लीडरशिप में हैं, वो लोग स्क्रूटनी में रहेंगे। हेल्थकेयर प्रोफेशनल और शेफ को ऑफिस में बैठना होगा, क्योंकि काम का प्रैशर आज बहुत हाईहै। बिजनेसमैन को अलग-अलग सोर्स से पैसा मिलेगा, जिससे वो नया वैंचर लॉन्च कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठते समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहिए।

सिंह मनी राशिफल पैसों से जुड़ी आज कोई सीरियस समस्या नहीं आएगी। इससे आपको समझदारी से निवेश करने के फैसले लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अगर पैसों को लेकर कोई विवाद है, तो आज सुलझाना अच्छा रहेगा। महिलाएं आज आभूषण खरीदेंगी, जबकि कुछ लोगों को रिश्तेदार या भाई-बहन को कुछ राशि उधार देनी पड़ेगी। पुराना निवेश भी आपको लाभ दिलाएगा। बिजनेसमैन को विदेशी आय से भी पैसा मिलेगा। जिससे नए एरियाज में आपको लाभ होगा।

सिंह हेल्थ राशिफल आपको आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। दोपहर का समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें हार्ट संबंधी बीमारी है। आज आपको टूव्हीलर चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों को सीने से संबंधित समस्या है, उन्हें दिक्कत हो सकती हैं। कोशिश करें कि ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। गर्भवती महिलाओं को जंक फूड और ऐडवैंचर्स से दूर रहना चाहिए।