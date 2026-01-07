Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 7 जनवरी 2026: आज सिंह राशि वालों के लिए धन की वर्षा का दिन, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों को करियर, लवलाइफ, हेल्थ, मनी से जुड़ा दिन

Jan 07, 2026 06:31 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope Today 7 January 2026 : आपकी जीत को रोका नहीं जा सकता है। आज ऑफिस लाइफ में चैलेंज लें। आज छोटे हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपकी इमानदारी का आपका पार्टनर वैल्यू करेगा। आज बिजी शेड्यूल के बाद भी आप सभी काम समय पर पूरा कर लेंगे। आज वर्कपलेस की सभी डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश करें। आज आर्थिक समृद्धि रहेगी, आपकी हेल्थ भी आज अच्छी है। जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों को करियर, लवलाइफ, हेल्थ, मनी से जुड़ा दिन

सिंह लव राशिफल

आज अपने लवलाइफ में अप्स और डाउन्स आ सकते हैं, उनसे लवलाइफ को बचाकर रखें। आज लवलाइफ में इगो से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, इसको लेकर , आपको एक साथ समय बिताना चाहिए।आपके पैरेंटस आपके रिलेशनशिप को विवाह की मंजूरी दे देंगे। अपने पार्टनर का सम्मान करें और उन्हें सोचने-समझने और पर्सनल लाइफ में स्पेस दें। किसी भी तरह पार्टनर के इमोशंस को हर्ट ना करें। कुछ महिलाओं को किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेयर अपनी लाइफ में महसूस हो सकता है, जिससे आपके अपने रिलेशनशिप पर भी असर पड़ सकता है। शादीशुदा महिलाओं को परिवार को बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए।

सिंह करियर राशिफल

आज आईटी और हेलथ सर्विस के प्रोफेशनल्स को विदेश में नौकरी के मौके मिल सकते हैं, जबकि एनिमेशन, आर्किटेक्चर, लीगल, एविएशन के पेशेवरों को प्रमोशन या सैलरी हाइक मिल सकती है। सशस्त्र बलों के कर्मियों,लीगल, फैशन डिजाइनरों और एडिटर्स को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, और आपको उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। कुछ कस्टमर के आज कुछ सवाल हो सकते हैं, और बिजनेस संभावनाओं को खराब किए बिना उनका हल करना आपका काम है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहने वाले छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह मनी राशिफल

समृद्धि आज सिंह राशि वालों के साथ रहेगी और आपके पास एक नहीं विभिन्न जगहों से पैसा आएगा या कहें कि धन की वर्षा होगी, जिसमें आपके पिछले निवेश भी शामिल हैं।आप अचल संपत्ति में निवेश करेंगे, जिससे फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।कुछ बिजनेसमैन को विशेषकर ऑटोमोबाइल, मेडिकल सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक चीजें औरकपड़ों के पास पैसा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी चाहिए। आज आप अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज सिंह राशि वालों को हेल्थ से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वे सीरियस नहीं होंगी। सांस को लेकर खास सावधानी बरतें, क्योंकि बुजुर्गों को ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। आपको मुंह से जुड़ी हेल्थ समस्याएं भी हो सकती हैं, जबकि बच्चेकान में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। भारी चीजें उठाते समय सावधानी बरतना अच्छा है। अगर आप छुट्टी पर हैं, तो एडवैंचर्स एक्टिविटीज से बचें। आज पाचन संबंधी परेशानी भी रहेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

