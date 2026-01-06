Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 6 january 2026 daily future predictions
सिंह राशिफल 6 जनवरी 2026: आज परिवार में प्रोपर्टी को लेकर विवाद होगा, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

सिंह राशिफल 6 जनवरी 2026: आज परिवार में प्रोपर्टी को लेकर विवाद होगा, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज परिवार में प्रोपर्टी को लेकर विवाद होगा, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

Jan 06, 2026 08:12 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today 6 January 2026 : आज सिंह राशि वालों को सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहना है। लवलाइफ में खुश रहें और पने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। लवलाइफ में दिक्कतें हैं, तो उन्हे सुलझाएं। जॉब में बेहतरीन पर्फोर्मेंस जारी रखें। फाइनेंस को लेकर हेल्दी रहना चाहते हैं, तो बैलेंस खर्च करें। रिश्ते की समस्याओं को सुलझाएं और इस बात का ध्यान रखें कि आज रिश्तेदारों के साथ आर्थिक मामलों से बचें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह लव राशिफल
अपने लवर को वैल्यू दें, उसकी बात को अच्छे से सुनें, वो जो राय दें, उसे भी अच्छे से सुनें। छोटी-छोटी बातों पर झगड़े से बचें। लवलाइफ में इस समय आपको गुस्से पर काबू रखना है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो लवलाइफ में आपके सामने चैलेंज आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपनी किसी बात से या इशारे से भी अपने पार्टनर को ठेस ना पहुंचाएं। दोपहर का समय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। सिंगल पुरुषों को एकस्ट्रा अफेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शाम को उनकी पत्नी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगी।

सिंह करियर राशिफल

काम पर आज सिंह राशि वालों को खास फोकस करना होगा। आज आपको अपने टारगेट पाने हैं, तो अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिम्मेदारियां आपके सामने हैं, जिसके लिए आपको एकस्ट्रा इनकम चाहिए। इसके लिए आपको अधिक समयतक ऑफिस में काम भी करना पड़ सकता है। जो लोग चाहते हैं नौकरी बदलना, वो अभी जल्दबाजी ना करें, कोशिश करें कि एक-दो दिन इंतजार करना चाहिए। बैंकरों, अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेजर्स को कैलकुलेशन को लेकर अलर्टरहना चाहिए। स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिजनेसमैन आज के कोई नया विचार या अवधारणा शुरू कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 6 जनवरी 2026: तुला राशि वालों के आज रोमांस के सितारे मजबूत, आज पैसा
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 6 जनवरी 2026: निवेश को लेकर सेफ ऑप्शन देखें, लवलाइफ में पार्टनर को

सिंह धन राशिफल

आज सिंह राशि के लोगों की लाइफ में समृद्धि रहेगी, जिससे आपको पर्सनल सुख-सुविधाओं पर पैसालखर्च करने में मदद मिलेगी। आप आज इलेक्ट्रॉनिक चीजे और एक वाहन भी खरीद सकते हैं। आज आपके परिवार में प्रोपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, भाई या बहन संपत्ति के नाम पर विवाद खड़ा करेगा। आपका इस सबमें मन नहीं लेकिन इसके बाद भी आप इसमें उलझ जाएंगे। दोपहर का समय किसी मित्र से जुड़े वित्तीय मुद्दे को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। बिजनेसमैन धन जुटाने में सफल होंगे, और इससे बिजने, को नए क्षेत्रों में ले जाने में भी मदद मिलेगी।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज सिंह राशि वालों को बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाना होगा। आपको दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। आपको दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। इससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। आपके लिए अच्छा है कि आपको अपनी डाइट को लेकर खास ध्यान देना है। आज भारी चीज उठाने से आपको बचना है। खासकर सिर पर भारी चीज भूलकर भी ना उठाएं। अगर किसी हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं, तो आप मेडिकेशन मिस ना करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Leo Rashifal Leo Zodiac Singh Rashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने