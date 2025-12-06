Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़leo horoscope today aaj ka singh rashi ka rashifal 6 december 2025 daily future predictions
सिंह राशिफल 6 दिसंबर: आज शादीशुदा महिलाओं को हो सकती है इस चीज से परेशानी, खर्चे का रखें हिसाब

सिंह राशिफल 6 दिसंबर: आज शादीशुदा महिलाओं को हो सकती है इस चीज से परेशानी, खर्चे का रखें हिसाब

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 6 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि सिंह होती है। जानें आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा?

Dec 06, 2025 06:03 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today 6 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आपका दिन काम के लिहाज से काफी अच्छा जाने वाला है। आज आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जिसे आपको प्यार और समझदारी से संभालने की जरूरत है। रिश्ते के बीच में ईगो को ना आने दें। पैसों की बात करें तो आज इस मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अपने रूटीन को फॉलो करें। सेहत आज सही रहेगी। इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंह लव राशिफल

आज लव लाइफ थोड़ी सी बोरियत भरी लग सकती है। इस वजह से चीजें थोड़ी भारी महसूस हो सकती हैं। ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि रिश्ते में रोमांस जिंदा रहे। पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से आज शादीशुदा महिलाएं थोड़ा परेशान रह सकती हैं। कुछ कपल्स को आज पैरेंट्स का सपोर्ट भी मिलने वाला है। जो लोग एक्स के साथ कोई पुराना मसला सुलझाना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। आज कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर का प्लान कर सकते हैं। यहीं पर आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर की बात कर सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल

ऑफिस में दिन सही जाने वाला है। आज आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। हालांकि आपको कम समय में उन्हें पूरा करना होगा। अगर प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेंगे तो आज आप सभी लोगों को अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे। राइटर्स आज कुछ नया पब्लिश कर सकते हैं। आर्ट, म्यूजिक और डिजाइन से जुड़े लोगों को आज अच्छे मौके मिलेंगे। हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए दिन का दूसरा हिस्सा नया बिज़नेस लॉन्च करने के लिए खास होगा।

ये भी पढ़ें:6 दिसंबर का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

सिंह आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। आज कई जगह से पैसों का लाभ हो सकता है। अपने खर्चों का हिसाब रखें। आज आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या आपको अपने परिवार की तरफ से प्रॉपर्टी मिल सकती है। अपने पैसों का सही मैनेजमेंट करना सीख लीजिए। आज प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए भी अच्छा दिन है। तो ऐसे में ये इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा। कुछ महिला जातक आज घर में किसी सेलिब्रेशन पर खर्चा कर सकती हैं। जो लोग आज दान-पुण्य का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन सही है।

ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: मंदिर से लौटकर तुरंत ना धोएं हाथ-पैर, जानें क्यों?

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज अपने रूटीन को जरूर फॉलो करें। खानपान ठीक रखें। सुबह का समय एक्सरसाइज के लिए सही है। आप चाहे तो छोटी सी वॉक के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों को आज माइग्रेन की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें होंगी। बच्चों को खेलते वक्त चोट लग सकता है, ऐसे में ध्यान रखें। कुछ लोगों को आज कान और नाक से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बड़े बुजुर्ग लोग दवाई लेते वक्त अपना ध्यान रखें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Singh Rashi Leo Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने