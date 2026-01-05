Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 5 जनवरी 2026 : सिंह राशि वाले भटकाव से बचें, काम पर फोकस करें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

सिंह राशिफल 5 जनवरी 2026 : सिंह राशि वाले भटकाव से बचें, काम पर फोकस करें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।सिंह राशि वाले भटकाव से बचें, काम पर फोकस करें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन   

Jan 05, 2026 07:33 am IST
Leo Horoscope Today: आज सिंह राशि वाले लोगों के लिए साहसी कदम उठाने और अपनी प्रतिभा दिखाने का दिन है। आज आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। आपकी जिंदगी में छोटे बदलाव भविष्य में बड़े अवसर लाएंगे। ऑफिस और रिश्तों में सही प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ें। आपकी पॉजिटिविटी दूसरों को प्रेरित करेगी। शाम को परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी छोटी-छोटी जीत का आनंद लें। मुस्कुराएं, आज भाग्य आपके साथ है।

सिंह लव राशिफल

अगर आप लवलाइफ में ईमानदार रहेंगे और लगातार मुस्काहट लाएंगे, तो आपको रिश्ते की गर्मजोशी दिखेगी। आपको आपको एक दूसरे की उम्मीदों पर बात करनी है, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। एक ईमानदारी से लिया गया कॉम्पिलीमेंट आपको आनंद का गिफ्ट देगा। कपल्स आज पाएंगे कि हाल ही में फ्यूचर के लिए शेयर प्लानिंग टीम वर्क की भावना लाती हैं। सिंगल लोग ग्रुप एक्टिविटीज या आपसी दोस्तों के जरिए दयालु लोगों से मिल सकते हैं। अगर चीजें स्लो हो रही है, तो आपको धैर्य रखना है। काइंडनेस और स्पष्ट शब्द आपको फीलिंग्स को गहरा करेंगे। आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। आपको शांत पलों को एक साथ एंजॉय करना है।

सिंह करियर राशिफल

काम में आपको टास्क ऐसे चॉइज करने है, जो आपके सिक्ल्स को दिखा सकें और साफ नतीजे दें। आपको विनम्र होकर बोलना है, खासकर जब आपके पास रिसोर्स ना हो और आपको जरूरत हो। अपने प्लान को भी एक्सप्लेन करें। आपको बड़े प्रोजेक्ट को छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। आपका एक अच्छा आइडिया आज सीनियर्स को इंप्रेस कर सकता है। आपको क्विक नोट्स बनाने हैं। आपकी किसी भी भटकाव से बचना है और लगातार फोकस करना है, टीम से तुरंत फीडबैक भी लेते रहें। अपनी टीम को थैंक्स कहें। आज के छोटे एक्शन आपके लिए मजबूत रेपों बनाएंगे और भविष्य के लिए मौके लाएंगे।

सिंह मनी राशिफल

आर्थिक तौर पर आप प्लानिंग से अपने सिंपल गोल्स पा लेंगे, इस समय अपने छोटे लाभों को ट्रैक करें। आपको अचानक खरीददारी से बचना है और खर्च करने से पहले डिटेल्स चेक करनी है। अगर अर्निंग का मौका आता है, तो आपको सभी टर्म्स को रिव्यू करना है। किसी विश्वसनीय दोस्त से भी आप सलाह ले सकते हैं। आपको पिरावर से सभी शेयरिंग जरूरतों को पूरा होने को लेकर डिस्कस करना है। रोज के ये बदलाव आपकी चिंता को दूर करेंगे और बैलेंस लाएंगे। आपको सेविंग का भी लक्ष्य बनाना है।

सिंह हेल्थ राशिफल

आपकी हेल्थ लगातार एफर्ट से लाभ देंगी। आपको छोटी आदतें अपनानी चाहिए। आपको सुबह हल्की मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग और लाइट मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। आपको खूब पानी पीना है। अधिक से अधिक अनाज खाएं, फल सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें।आपको आज हैवी, ऑयली, शुगर वाली चीजें लेट नाइट नहीं खानी हैं।आपको आराम करना है, आंखों को खासतौर पर आराम देना है। अगर तनाव लगे तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आपको अच्छे से आराम करना होगा, इससे आप एनर्जी वापस पा लेंगे। आपको आज दिन सूरज की रोशनी

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

