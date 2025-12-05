Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़leo horoscope today aaj ka singh rashi ka rashifal 5 december 2025 daily future predictions
सिंह राशिफल 5 दिसंबर: रिलेशनशिप में हैं तो करें ये काम, ऑफिस में मीटिंग के दौरान ना करें ये गलती

सिंह राशिफल 5 दिसंबर: रिलेशनशिप में हैं तो करें ये काम, ऑफिस में मीटिंग के दौरान ना करें ये गलती

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 5 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें 5 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा?

Dec 05, 2025 06:16 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today 5 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। क्लैरिटी के साथ आज के दिन की प्लानिंग करें। आज आपको कलीग्स से खूब सपोर्ट मिलने वाला है। आज आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी। छोटे-छोटे रिस्क लेने में आज ना हिचकिचाएं। आज परिवार का भी भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। एक बार में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। आज के दिन टीमवर्क करना जरूरी है। बाकी सारी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंह लव राशिफल

आज का दिन प्यार भरा रहेगा। पार्टनर की तारीफ जरूर करें। अपने छोटे-छोटे जेस्चर से उन्हें अच्छा महसूस करवाएं। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी इवेंट में जाएं। अपनी बात लोगों के सामने क्लैरिटी से रखें। आज आप अपने कॉन्फिडेंस से किसी को अपनी ओर खींच सकते हैं और आपको पॉजिटिव जवाब भी मिलेगा। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कोई मजेदार प्लान बना लें। फ्यूचर प्लानिंग करें और साथ ही एक-दूसरे के पर्सनल स्पेस का सम्मान करें।

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस में दिन सही बीतेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज खुलकर सामने आएगी। आज सुबह ही दो सबसे जरूरी काम को कहीं लिख लें। इसके बाद प्रियॉरिटी के हिसाब से काम करें। शांत मन के साथ अपना सारा काम निपटाते जाएं। जरूरत पड़ने पर अपने किसी भरोसेमंद कलीग की सलाह जरूर लें। उनकी अच्छी सलाह को जरूर अपनाएं। मीटिंग के दौरान क्लैरिटी के साथ अपनी बात सामने रखें। ज्यादा वादा ना करें। कोई चुनौती आए तो उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें। आज खुद को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दें। आज टीम वर्क से आपकी इमेज मजबूत होने वाली है। आने वाले दिनों में आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:5 दिसंबर पंचांग: आज से पौष महीने की शुरुआत, जानें शुक्रवार के शुभ योग और मुहूर्त

सिंह आर्थिक राशिफल

पैसे के मामले में आज आपका दिन ठीक रहेगा। दिन शांति से निकलेगा हालांकि अपने बजट पर एक बार नजर जरूर मार लें। अपने खर्चों में कटौती जरूर करें। आज बड़ी खरीददारी से बचें। जल्दबाजी में शॉपिंग ना करें। अगर कुछ लेना है तो 1-2 दिन उस पर विचार जरूर करें। बचत भी करें। कुछ पैसे अपने बचतखाते में डालना सही रहेगा। वहीं थोड़ा सा पैसा अपने इमरजेंसी फंड में डाल लें। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो परिवार के साथ खर्चे को लेकर डिस्कशन करें। अच्छी बचत रहेगी तो मन में भी सुकून रहेगा।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: मनी प्लांट से नहीं मिल रहा लाभ? इस दिशा में भूलकर भी ना रखें

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको सेल्फ केयर करने की जरूरत है। आप अंदर से भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। अगर थकान लगे तो आराम करने में ना हिचकिचाएं। खूब पानी पिएं। सुबह हल्की मूवमेंट से आराम मिलेगा। जगने के बाद 5-10 मिनट तक हाथ-पैर की स्ट्रेचिंग से आराम मिलेगा। आज अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम करें। सोने से पहले फोन कम चलाएं। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और दिन भर एनर्जेटिक भी रहेंगे। आज हल्का और हेल्दी खाना ही लें। बहुत मसालेदार चीजों को खाने से बचें। बाहर का खाना अवॉइड करें। अगर तनाव महसूस हो तो एक मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके धीमी सांस लें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Singh Rashi Leo Zodiac Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने