सिंह राशिफल 5 दिसंबर: रिलेशनशिप में हैं तो करें ये काम, ऑफिस में मीटिंग के दौरान ना करें ये गलती

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 5 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें 5 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा?

Leo Horoscope Today 5 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। क्लैरिटी के साथ आज के दिन की प्लानिंग करें। आज आपको कलीग्स से खूब सपोर्ट मिलने वाला है। आज आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी। छोटे-छोटे रिस्क लेने में आज ना हिचकिचाएं। आज परिवार का भी भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। एक बार में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। आज के दिन टीमवर्क करना जरूरी है। बाकी सारी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

सिंह लव राशिफल आज का दिन प्यार भरा रहेगा। पार्टनर की तारीफ जरूर करें। अपने छोटे-छोटे जेस्चर से उन्हें अच्छा महसूस करवाएं। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी इवेंट में जाएं। अपनी बात लोगों के सामने क्लैरिटी से रखें। आज आप अपने कॉन्फिडेंस से किसी को अपनी ओर खींच सकते हैं और आपको पॉजिटिव जवाब भी मिलेगा। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कोई मजेदार प्लान बना लें। फ्यूचर प्लानिंग करें और साथ ही एक-दूसरे के पर्सनल स्पेस का सम्मान करें।

सिंह करियर राशिफल आज ऑफिस में दिन सही बीतेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज खुलकर सामने आएगी। आज सुबह ही दो सबसे जरूरी काम को कहीं लिख लें। इसके बाद प्रियॉरिटी के हिसाब से काम करें। शांत मन के साथ अपना सारा काम निपटाते जाएं। जरूरत पड़ने पर अपने किसी भरोसेमंद कलीग की सलाह जरूर लें। उनकी अच्छी सलाह को जरूर अपनाएं। मीटिंग के दौरान क्लैरिटी के साथ अपनी बात सामने रखें। ज्यादा वादा ना करें। कोई चुनौती आए तो उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें। आज खुद को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दें। आज टीम वर्क से आपकी इमेज मजबूत होने वाली है। आने वाले दिनों में आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं।

सिंह आर्थिक राशिफल पैसे के मामले में आज आपका दिन ठीक रहेगा। दिन शांति से निकलेगा हालांकि अपने बजट पर एक बार नजर जरूर मार लें। अपने खर्चों में कटौती जरूर करें। आज बड़ी खरीददारी से बचें। जल्दबाजी में शॉपिंग ना करें। अगर कुछ लेना है तो 1-2 दिन उस पर विचार जरूर करें। बचत भी करें। कुछ पैसे अपने बचतखाते में डालना सही रहेगा। वहीं थोड़ा सा पैसा अपने इमरजेंसी फंड में डाल लें। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो परिवार के साथ खर्चे को लेकर डिस्कशन करें। अच्छी बचत रहेगी तो मन में भी सुकून रहेगा।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज आपको सेल्फ केयर करने की जरूरत है। आप अंदर से भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। अगर थकान लगे तो आराम करने में ना हिचकिचाएं। खूब पानी पिएं। सुबह हल्की मूवमेंट से आराम मिलेगा। जगने के बाद 5-10 मिनट तक हाथ-पैर की स्ट्रेचिंग से आराम मिलेगा। आज अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम करें। सोने से पहले फोन कम चलाएं। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और दिन भर एनर्जेटिक भी रहेंगे। आज हल्का और हेल्दी खाना ही लें। बहुत मसालेदार चीजों को खाने से बचें। बाहर का खाना अवॉइड करें। अगर तनाव महसूस हो तो एक मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके धीमी सांस लें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com