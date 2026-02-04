Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 4 फरवरी 2026 : सिंह वाले अपने अंदर करेज महसूस करेंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे, जानें कैसा है सिंह राशि वालों

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Feb 04, 2026 07:10 am IST
Leo Horoscope for Today 4 February 2026 :आत्मविश्वास से भरे कदम आपके लिए आगे बढ़ने के नए मौके खोलेंगे। आज आप अपने अंदर करेज महसूस कर रहे हैं और एक तैयारी महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपको आज खासतौर पर सोच-समझकर कदम उठाने हैं। जो भी है, वो, स्पष्ट रूप से बोलें, और दूसरे आपकी शांत एनर्जी को महसूस करेंगे, जिससे जल्द ही आपके लिए मदद को लोग तैयार रहेंगे और ऑप्शन लाएंगे। आज आपकी हिम्मत छोटे-छोटे तरीकों से दिखाई देगा। एक स्पष्ट कदम उठाएं और आत्मविश्वास के साथ बोलें। लोग आपके शब्दों पर भरोसा करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। एक महत्वपूर्ण काम को बहुत अच्छे से करें। छोटी-छोटी जीतें कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत मौके पैदा करती हैं। जो लोग दोस्त हैं, उनकी सलाह सुने जरूर। उन मौकों की ओर बढ़ें जो आपके स्किल्स और वैल्यू के अनुरूप हों।

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि वालों को आज प्यार में सिंपल एक्ट के जरिए अपनी गर्माहट दिखानी है। आप पार्टनर की ईमानदारी से तारीफ करें, आपपको उन्हें बिना किसी दखलअंदाजी के सिर्फ सुनना और एक दूसरे के साथ कोई शेयरिंग प्लान बनाना है, जैसे एक दूसरे के साथ वॉक पर जाते हुए और एक दूसरे के साथ चाय पीने जाते हुए।अगर आपका पहले से ही पार्टनर है, तो उनकी अच्छाई और खूबियों को सेलिब्रेट करें और छोटी-मोटी कमियों के प्रति धैर्य रखें। अगर आप सिंगल हैं, तो ऐसे ग्रुप में शामिल हों जहां आप अपने जैसी इंटरेस्ट वाले लोगों से मिल सकें। अटूट आत्मविश्वास, फोकस और गहरी दोस्ती और ईमानदार सपोर्ट आपको अपनी तरफ खीचेंगे।

सिंह करियर राशिफल

आज काम में सिंह राशि वालों को लीडरशिप दिखानी है, इसके लिए क्वियर काम करें और दूसरों की मदद जहां हो सके, करें। विनम्रतापूर्वक आपने जो भी सोचा है, वो टीम को बचाएं और टीम की मदद करने वाले किसी एक छोटे से काम के लिए खुद सेआगे आएं। काम में आपको सिंपल प्लान बनाने हैं और दूसरों के साथ अपनी प्रोग्रेस को शेयर करना है, उन लोगों से जो आपके भरोसे के लायक हैं। अपने कोवर्कर से आज एक नई चीज सीखें। आपको किसी से बात करते समय हंबल रहना और अपनी गति को बनाए रखना है, रुके नहीं, इससे आप नए मौकों के लिए दरवाजे खोलेंगे और आपको पहचना भी मिलेगी। इसके अलावा फीडैक को भी स्वीकार करें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप भरोसा जीतेगें।

सिंह मनी राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज मनी मैटर्स फेवर में दिखेंगे अगर आप सेविंग और दान करने में दोनों में बैलेंस बनाएंगे। आप दान करें, लेकिन उतना सेविंग भी करें। रोज के लिए एक छोटा बजट बनाएं और असके लिए अलग पैसा रखें और रोज के पैसों में से सेविंग के लिए अलग पैसा रखें। बड़े आवेगपूर्ण खरीददारी से बचें और बड़े फैसलें लेने से पहले जिस पर भरोसा करते हैं,उससे सलाह लें। अगर किसी की मदद करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो ऐसा तभी करें जब इससे आपकी बेसिक जरूरतों को नुकसान न पहुंचे। छोटी,रोजाना सेविंह और स्पष्ट रिकॉर्ड आपको आगे के लिए सेफ्टी देते हैं। समय के साथ, सावधानीपूर्वक लिए गए फैसले आज आपकी आर्थिक स्थिति और मन की शांति को बढ़ाएंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल

नियमित आराम और साधारण व्यायाम से आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा। अच्छी नींद लें और एक सौम्य दिनचर्या के साथ जागें। पानी पिएं, ताजे फल और सब्जियां खाएं और घर का बना भोजन चुनें जो पेट को आराम दे। जोड़ों को लचीला रखने के लिए छोटी सैर करें और हल्का खिंचाव करें। तनाव कम करने के लिए सांस लेने का अभ्यास करें या शांत क्षणों का आनंद लें। यदि आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो गति धीमी करें और मदद मांगें। आज नियमित देखभाल करने से सप्ताह भर आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
