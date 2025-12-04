सिंह राशिफल 4 दिसंबर: पार्टनर से आज मिल सकती है खूब तारीफें, फालतू के खर्चों में करें कटौती,

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 4 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि सिंह होती है। जानें 4 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?

Leo Horoscope Today 4 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आप एनर्जी से भरे रहेंगे। ऑफिस में जिम्मेदारी लेने के लिए अंदर से खुद को तैयार महसूस करेंगे। आज आपका आत्मविश्वास आपके काम को आसान बना देगा। बात करके वक्त शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आज आप अपना काम करने के साथ-साथ दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। आज आपकी कोशिशों की बहुत तारीफ होने वाली है। बाकी सारी चीजों को बारीकी से जानने के लिए नीचे विस्तार से पढ़ें...

सिंह लव राशिफल आज प्यार से भरा और गर्माहट वाला माहौल आपको महसूस होगा। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। आज उनसे आपको काफी तारीफें मिल सकती हैं। ऐसे में अपनी ओर से भी उन्हें स्पेशल फील कराने की कोशिश जरूर करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई आपके कॉन्फिडेंस और दोस्ताना स्वभाव देखकर आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। सिंपल सी बातचीत से आपका रिश्ता मजबूत बन सकता है। कपल्स अपने छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर को अच्छा महसूस करवाएं। पार्टनर के साथ अच्छे मूमेंट्स को जीने की कोशिश करें।

सिंह करियर राशिफल आज ऑफिस में बढ़िया समय गुजरेगा। आज कई रोमांचक पल आ सकते हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई बोल्ड कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। आपमें चीजों को लेकर क्लैरिटी रहेगी और लोग आपकी इसी चीज से इम्प्रेस भी होंगे। आज कोई ना कोई ऐसा अवसर आपको जरूर मिलेगा, जिसके जरिए आप अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी कमाल की है और इससे लोग मोटिवेट भी रहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी फैसला सोच-समझकर ही करें।

सिंह आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। इस वजह से आप फ्यूचर प्लानिंग सही से कर पाएंगे। जल्दबाजी में खरीददारी ना करें। फालतू के खर्चों को पहचानने की कोशिश करें। खर्च करने से पहले थोड़ा सोचें। आज बचत की प्लानिंग के लिए सही दिन है। पुराने बिल हटा दें और नए का भुगतान समय पर कर दें। इन बदलावों के जरिए आप आने वाले कल को कम्फर्टेबल बना सकते हैं।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज आप काफी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। फिजिकल एक्टिविटी से आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज और छोटी सी वॉक से जरूर करें। सिंपल और हल्का खाना ही लें। इससे आप दिन भर रिफ्रेश महसूस करेंगे। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें क्योंकि इससे आपका मन और बॉडी दोनों रिलैक्स रहेंगे। रूटीन को जरूर फॉलो करें। इससे पूरा दिन बैलेंस्ड महसूस होगा। साथ ही अपनी नींद जरूर पूरी करें। इसके अलावा अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम करें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

