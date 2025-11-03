Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 3 नवंबर 2025 :बातचीत में हावी होने या छोटी-छोटी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें

संक्षेप: Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। बातचीत में हावी होने या छोटी-छोटी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें

Mon, 3 Nov 2025 06:46 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope Today 3 November 2025: आज ब्राइट कॉन्फिडेंस से आपको अच्छे रिवार्ड मिलेगा। आज आपका कॉन्फिडेंस और ईमानदार शब्दों को आपके दोस्त नोटिस करेंगे। छोटी लीडरशिप आपको स्कूल और ऑफिस में शाइन कराएगी। दूसरों की मदद करके आपकी लाइप में सुधार आएगा। साहस और ईमानदार एनर्जी के जरिए आप चमकेंगे। एक क्लियर स्टेप अपने गोल्स की तरफ लें। दोस्त और परिवार आपके फैसले को सपोर्ट करेंगे। जल्दबाजी में चॉइज ना करें, धैर्य रखें। इससे आप लंबे समय के लिए सक्सेस और छोटी जीत दोनों पा पाएंगे।

सिंह लव राशिफल

जब आप ईमानदारी से अपने पार्टनर की तारीफ करते हैं और उनके लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो प्यार और भी गहरा हो जाता है। किसी की कोशिश की तारीफ करें और जितना बोलें, उससे अधिक सुनें। एक प्यार भरा नोट या किसी काम में मदद जैसे छोटे-छोटे इशारे आपके रिश्ते के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मिलें। कपल्स को घमंड नहीं करना चाहिए। भविष्य की प्लानिंग पर शांति से चर्चा करनी चाहिए। परिवार की रजामंदी का सम्मान करें और बड़ों को अपने फैसले में शामिल करें, इससे विश्वास मजबूत होगा।

सिंह करियर राशिफल

ऑफिस में लगातार कोशिश से आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। मीटिंग्स में स्पष्ट आइडियाज शेयर करें और सिंपल प्लानिंग के साथ उनका गाइडेंस शेयर करें। जहां तक हो सके अपने साथ काम करने वालों की मदद करें। बातचीत में हावी होने या छोटी-छोटी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। नए स्किल्स सीखें, चाहे वह एक शार्ट ट्यूटोरियल ही क्यों न हो। शिक्षक या मैनेजमेंट आपके शांत कॉन्फिडेंस की कद्र करेंगे। काम को आर्गनाइज्ड रूप से पूरा करें।

सिंह मनी राशिफल

जब आप छोटी-छोटी प्लानिंग बनाते हैं और खर्चों पर वॉच रखते हैं, तो आपकी फाइनेंस की स्थिति स्थिर रहती है। अचानक आपको खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी से पहले पैसों की जानकारी लें और चेक कर लें। परिवार के किसी विश्वसनीय मेंबर्स के साथ अपने भविष्य के टारगेट को कैसे पाएं, इस पर चर्चा करें। अगर आपको जल्दबाजी में कहीं से कोई प्रपोजल मिले, या लाभ हो रहा है, तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें , ये फ्राड हो सकता है। हर दिन छोटी-छोटी सेविंग्स करने से भविष्य की जरूरतों के लिए एक फंड बनेगा।

सिंह हेल्थ राशिफल

जब आप हल्के रूटीन को फॉलो करते हैं तो हेल्थ बैलेंस रहेगा। अगर आप मसल्स को गर्म करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी सैर से शुरुआत करें। सिंपल वेजिटेबल्स, फल ​​और साबुत अनाज खाएं। पानी पास रखें और भारी तले हुए स्नैक्स को खाने से बचें। तनाव कम करने के लिए छोटी-छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और ब्रेक लें । शांत तरीके से भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपको तनाव और बेचैनी हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लें। थोड़ी-थोड़ी देर आराम करना चाहिए और समय पर सोना चाहिए। यह दिन भर आपकी एनर्जी को बनाए रखने में मदद करेगा ।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

