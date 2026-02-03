Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 3 february 2026
सिंह राशिफल 3 फरवरी 2026 : आज सिंह वाले जल्दी में लाभ पाने के चक्कर में पैसे से जुड़े रिस्क न लें, जानें कैसा है दिन

सिंह राशिफल 3 फरवरी 2026 : आज सिंह वाले जल्दी में लाभ पाने के चक्कर में पैसे से जुड़े रिस्क न लें, जानें कैसा है दिन

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। 

Feb 03, 2026 07:54 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope for Today 3 February 2026 : आज सिंह राशि वालों के लिए बोल्ड स्टेप्स सफलता के नए दरवाजे खोलेंगे। आपके लिए आज की एनर्जी ब्राइट है। आपको भाषा में क्लि.र रहना है और काम में दयालु। एक छोटे से सपने को पूरा करने के लिए आपको एक बहादुरी वाला कदम उठाना चाहिए। आज आपका कॉन्फिडेंट आपमें सास लाएगा। लोग आपकी लगातार केयर को देखेंगे।आपको अपने विश्वासी साथी से अपने आडियाज शेयर करने चाहिए। क्रिएटिव वर्क आगे जाते हैं जब आप सुनकते हैं और फॉलो करते हैं। आज हर छोटी जीत को आपको सेलिब्रेट करना है और धैर्य रखना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह लव राशिफल

आज आपकी गर्माहट लोगों को आपके पास लाएगी। आपकी उनकी ईमानदारी से तारीफ करनी है। अगर आप सिंगल हैं, तो आफको कोई छोटा इवेंट अटेंड करना चाहिए और अपने दोस्त को फोन भी कर सकते हैं। एक छोटी सी स्माइल आपका एक नया बॉन्ड शुरू कर सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो प्लेफुल चैट से आप छोटे सरप्राइज शेयर कर सकते है, जिससे आपकी केयर दिखे। आपको शार्प जोक से फिलहाल बचना है। आपको अपने पार्टनर को अच्छे से सुनना है और उसको लगातार सपोर्ट करेंगे, तो आप दोनों में एक विश्वास पैदा होगा और कोमल धैर्य घावों को भर देता है।

सिंह करियर राशिफल

आज सिंह राशि वालों को काम में क्लियर उदारण और शांत एक्शन से आगे बढ़ना है। आपको एक छोटा प्लान बनाना है और टीम के लोगों के साथ शेयर करना है। आपको फेयर आइडियाज के साथ बोलना है। अगर काम बड़ा लगे तो मदद के लिए बोल सकते हैं। नोट्स अच्छे से साफ बनाएं, इसके लिए समय लें और अपनी प्राथमिकताओं को मार्क करें। आज जिस व्यक्ति की आपने हाल ही में मदद की है, उसके जरिए से आपको एक नया मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें और भरोसेमंद तरीके से अपने वादे को पूरा करें।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 3 फरवरी 2026 : आज तुला वाले खर्चों को ट्रैक करें
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 3 फरवरी : सेविंग की आदत डालें, काम में आज प्लानिंग बहुत जरूरी
ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 3 फरवरी : आज पार्टनर का टेस्ट ना लें, पैसों के मामलों में सावधान

सिंह धन राशिफल

आज सिंह राशि वालें जल्दबाजी में खरीदारी से बचें, इसके अलावा आप कुछ भी खरीद रहे हैं, तो फैक्ट को अच्छे से चेक करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। अपनी इनकम और छोटे-मोटे खर्चों को लिख लें। इसके बाद देखें कि किस ऑप्शन से आपको खर्चों में सेविंग हो रही है। इस तरह रोज थोड़ा-थोड़ा सेव करें। कठिन समय में छोटी राशि भी मदद करती है। अगर कोई बिल देर से आता है, तो विनम्रतापूर्वक फोन करके पेमेंट की प्लानिंग बनाएं। किसी ऐसे ईमानदार व्यक्ति से सलाह लें जिस पर आप भरोसा करते हैं। जल्दी में लाभ पाने के चक्कर में पैसे से जुड़े रिस्क न लें। वीकली टारगेट बनाएं और उनको किव्यू भी करें।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज आपके शरीर को एक्टिव रहने और आराम दोनों की जरूरत है। अपनी मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए थोड़ी देर टहलने या साधारण स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। हल्का भोजन करें और ताजे फल और गर्म पानी चुनें। स्क्रीन से छोटे-छोटे ब्रेक लें और अपनी आंखों को बार-बार आराम दें। लगातार एनर्जी के साथ के लिए स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करें। अगर थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर झपकी लें । अच्छी एकाग्रता और मनोदशा के लिए रोजाना समय पर सोएं और अधिक पानी पिएं, साथ ही हल्की-फुल्की प्लेफुल एक्टिविटी करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Leo Rashifal Leo Zodiac
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने