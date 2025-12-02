Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 3 दिसंबर: कपल्स आज करेंगे ये काम तो बढ़ेगा भरोसा, इस तरह मिलेगी अच्छी सेहत

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 3 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि सिंह होती है। जानें 3 दिसंबर का पूरा दिन सिंह राशि के लिए कैसा होने वाला है?

Tue, 2 Dec 2025 07:59 PM
Leo Horoscope Today 3 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आप पूरे जोश में रहने वाले हैं। आज आप नई चीजों को ट्राई कर सकते हैं। आज आपके एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। क्लैरिटी के साथ अपनी बात को सामने रखें। लोगों से मिलें जुलें। आज पॉजिटिव एनर्जी से मन भी हल्का रहने वाला है। आज रिस्क लें लेकिन थोड़ा सोच-समझकर। अपने लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करें। लोगों से मदद लें और वो भी बिना किसी हिचक के। बाकी आज आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है, इसके लिए नीचे डालें एक नजर...

सिंह लव राशिफल

आज रिश्ते में गर्मजोशी वाला माहौल रहने वाला है। आपको जो भी पसंद हो, उसे मुस्कुराकर अपने दिल की बात कह दें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल होना सही रहेगा। यहां पर किसी के हल्की-फुल्की बातचीत के साथ नया कनेक्शन शुरू हो सकता है। कनेक्शन आपका उसी से बनेगा जो आपकी तरह ही सेम शौक रखता हो। आज कपल्स मिलकर किसी अच्छी चीज की प्लानिंग कर सकते हैं। इससे एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। एक दूसरे की तारीफ करें। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें और सरप्राइज भी प्लान करें।

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस में आज एनर्जी के साथ शुरुआत करने वाले हैं। आज आपको बहुत अच्छे आइडिया आने वाले हैं। एक साफ-सुथरा प्लान जरूर बनाएं। जो भी प्लान बनाएं, आज उसे अपनी टीम के साथ भी शेयर करें। इसके बाद एक-एक करके उनका फीडबैक भी लें। आज जो भी फैसले लेंगे, उससे आगे चलकर लोगों का भरोसा आपमें और भी बढ़ेगा। ऑफिस में आने वाले समय में आपको कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है। फालतू की चीजों में ना उलझें। समय पर काम पूरा करें ताकि सब कुछ डेडलाइन पर जमा हो पाए। कोई चुनौती आती है तो शांत रहकर उसका हल निकालें। टीमवर्क से आपका काम आसान होगा।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। सब कुछ स्टेबल रहने वाला है। अपना बजट जरूर चेक करें। साथ ही जो भी बिल है, उसे पहले निपटा लें। इससे फालतू का तनाव नहीं होगा। आज आप किसी भी तरह का बड़ा खर्च या बड़ा फैसला लेने से बचें। सोच विचार करके थोड़ा समय लेकर ही किसी फैसले पर उतरे। छोटी-छोटी बचत भी समय के साथ बहुत काम आती है। इसके लिए एक आसान सा प्लान बना लें। कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले किसी भरोसेमंद इंसान की सलाह जरूर लें। आज समझदारी से चलेंगे तो पैसा सुरक्षित रहेगा। छोटी-छोटी चीजों को भी एन्जॉय करना सीखिए।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। हालांकि आपको अपना रूटीन जरूर फॉलो करना है। थोड़ी वॉक जरूर करें। साथ ही हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। पानी खूब पिएं। आज हल्का शाकाहारी खाना भी खाएं। दाल, सब्जी, फल और साबुत अनाज जरूर लें। इससे आप दिन भर अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सोने से पहले स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। कुछ देर शांत रहेंगे तो मन को सुकून जरूर मिलेगा। आज सेल्फ केयर जरूर करें। इससे आपका मूड भी सही रहेगा।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
