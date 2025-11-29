Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 29 नवंबर: शादीशुदा महिलाएं आज पति पर रखें ध्यान, ऑफिस में इस वजह से मन होगा खराब

सिंह राशिफल 29 नवंबर: शादीशुदा महिलाएं आज पति पर रखें ध्यान, ऑफिस में इस वजह से मन होगा खराब

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 29 November 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि सिंह होती है। 

Sat, 29 Nov 2025 05:43 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Leo Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: अगर रिश्ते में अनबन चल रही है और पार्टनर से ठीक से बात नहीं हो रही है तो आज चीजों को सुधारने की कोशिश करें। सब कुछ वापस ट्रैक पर लौट आएगा। वहीं आज प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करनी है ताकि आपकी काबिलियत साबित हो पाए। आज आपको कोई नया टास्क मिल सकता है। इसे शिद्दत के साथ पूरी करनी की कोशिश करें। आज पैसों के मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। आज सेहत भी सही होगी। इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

सिंह लव राशिफल

आज लव लाइफ में सेंसेटिव रहने की जरूरत है। अगर कोई दिक्कत है तो उसे सूझबूझ के साथ सुलझाएं। आज आपकी समझदारी की जरूरत है। जो लोग अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर लेकर जाना चाहते हैं, उन लोगों को घरवालों से बात करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी दो दिन तक तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज कुछ लोग पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां पर आप पार्टनर के साथ कोई बड़ा फैसला ले सकते है। जो लड़कियां सिंगल हैं, आज उन्हें शादी या रिश्ते का प्रपोजल मिल सकता है। वहीं शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस से बचकर रहें क्योंकि इससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। शादीशुदा महिलाएं आज पति पर थोड़ा ध्यान रखें।

सिंह करियर राशिफल

काम में फोकस बनाकर रखें। आपका कमिटमेंट आपको अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। आज आपको कोई नया टास्क मिल सकता है, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। आज आपके आइडिया सबको पसंद आएंगे। हालांकि अपने सीनियर से आज बहस ना करें। कुछ लोग आज ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, ऐसे में मन खराब हो सकता है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी ईमानदारी और मेहनत से आप खुद को साबित करने की कोशिश करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आज टैक्स से जुड़े किसी मामले में सफलता मिल सकती है।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज सिंह राशि वाले सोच-समझकर खर्चा करें। वैसे तो आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है लेकिन बचत पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में फिजूलखर्ची से बचना है। आज हफ्ते भर का बचत प्लान बना लेंगे तो आगे के लिए सही रहेगा। आज कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि इस चीज के लिए आज का दिन शुभ है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, आज उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। इस वजह से नई डील्स को क्रैक करना आसान हो जाएगा। किसी दोस्त के साथ पैसों का पुराना विवाद सुलझ सकता है।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज सिंह राशि के जातक अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी चीज की लापरवाही नहीं करनी है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत से परेशान हैं, उन्हें अच्छे और पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए। कुछ लोगों को आज वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का गला खराब हो सकता है। साथ ही पेट की दिक्कत भी रह सकती है। आज के दिन नशे से बचें। प्रेग्नेंट महिलाएं आज एक्सरसाइज के दौरान कोई भारी सामान ना उठाएं। अपने खानपान पर ध्यान दें। एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
