सिंह राशिफल 28 अगस्त 2025 : पर्सनल लाइफ में बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। पर्सनल लाइफ में कई परेशानियों के कारण आपको बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 28 Aug 2025 06:56 AM
Leo Horoscope Today 28 August 2025, सिंह राशिफल 28 अगस्त: अच्छे समय के लिए आगे देखें। रिलेशनशिप में कंपोस्ड रहें, आप अंतर अपने आप देख सकेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के इ्श्यू को आपको सही करना होगा। निवेश के लिए सेफ ऑप्शन ट्राई करें। अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। ऑफिस में नए काम पर जोर दें। आज छोटे हेल्थ और आर्थिक इश्यू रहेंगे।

सिंह लव राशिफल

रिलेशनशिप में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आएंगे। नए लवर्स के लिए दोपहर का समय थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपको अनचाहे कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ महिलाएं भी आज कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगी, खासकर जब रिलेशनशिप की बात आएगी। सिंगल सिंह राशि वालों की लाइफ में आज कोई खास आ सकता है। शादीशुदा लोग आज रिलेशनशिप में कशमकश के बीच सोचते नजर आएंगे। बुद्धिमानी से सोचें और उनके अनुसार ही काम करें।

सिंह करियर राशिफल

आपका समर्पण आपके मैनेजमेंट के द्वारा आज देखा जाएगा। क्लाइंट्स आज आपके बारे में पूछेगा। इससे आपके प्रोफाइल में वैल्यूएड होगी। अगर नौकरी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इससे अच्छा पैकेज मिलेगा। आईटी, हेल्थ सर्विस, बैंकिंग और इंजीनियरिंग फील्ड के प्रोफेशनल को विदेश में नौकरी के मौके मिलेंगे। जिन लोगों का इंटरव्यू निर्धारित हैं, वे ऑफर लेटर पाने के लिए आत्मविश्वास से उनमें शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र अच्छे रिजल्ट पाएंगे।

सिंह मनी राशिफल

इस समय आपको मनी मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। पैसा आपके पास कई सोर्स से आ रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कई परेशानियों के कारण आपको बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। आप अचल संपत्ति में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, महिलाएं भी आर्थिक लाइफ के मामलों को आज सुलझा लेंगी। आज कोई आपसे आर्थिक मदद मांगेगा और आपको देनी पड़ेगी। आप चैरिटी के लिए पैसा दान भी कर सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल

छोटी-मोटी बीमारियां रहेंगी, जैसे खांसी, बुखार और गले में दर्द। हालांकि, ये बिना किसी परेशानी के ठीक हो जाएंगी। आपको जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, जबकि बुजुर्गों को नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को स्किन इंफेक्शन हो सकता है, और बच्चों को ओरल हेल्थ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दिन का दूसरा भाग तंबाकू और शराब दोनों का त्याग करने के लिए भी अच्छा है।

