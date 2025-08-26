Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 26 august 2025 future prediction सिंह राशिफल 26 अगस्त 2025 : आज इस बात के भी चांस ज्यादा हैं कि आप पुराने लव अफेयर में वापस जाएं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 26 august 2025 future prediction

सिंह राशिफल 26 अगस्त 2025 : आज इस बात के भी चांस ज्यादा हैं कि आप पुराने लव अफेयर में वापस जाएं

 Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। आज इस बात के भी चांस ज्यादा हैं कि आप अपने पुराने लव अफेयर में वापस जाएं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 26 Aug 2025 06:44 AM
share Share
Follow Us on
सिंह राशिफल 26 अगस्त 2025 : आज इस बात के भी चांस ज्यादा हैं कि आप पुराने लव अफेयर में वापस जाएं

Leo Horoscope Today 26 August 2025 : अपने लक्ष्यों से पीछे ना हटें। इस समय छोटे हेल्थ इश्यू रह सकते हैं। आर्थिक पर आपके लिए आज अच्छा दिन है। लवलाइफ के इश्यू को सुलझाने के लिए आपको एक साथ अधिक समय बिताना होगा। आर्थिक तौर पर निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है। करियर में अपनी तरफ से बेस्ट रिजल्ट दें।

सिंह लव राशिफल

अपने लवर के साथ शांत और कूल रहें। आपका एटीट्यूट सभी परेशानियों को सही करने में मदद करेगा। किसी इंवेट में ट्रेवलिंग के दौरान आपको कोई खास मिल सकता है,आज इस बात के भी चांस ज्यादा हैं कि आप अपने पुराने लव अफेयर में वापस जाएं। शादीशुदा लोगों को सावधान रहना चाहिए, जिससे की शादीशुदा लाइफ में दिक्कत ना आए।

सिंह करियर राशिफल

अपने करियर को लेकर खास ध्यान दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि सभी उम्मीदों पर खरा उतरें। अपने पार्टनर पर आंख बदंकरके भरोसा मा करें। आर्थिक मामलों में सावधान रहें। आज उद्यमी नीतियों और नियमों से जुड़े मामले फेस कर सकते हैं। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, बैंकिंग और इंजीनियरिंग क्षेत्र के प्रोफेशनल को विदेश में मौके मिलेंगे। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगेंगे। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जाना चाहेत हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह मनी राशिफल

आज समृद्धि आपका साथ देगी और पिछले निवेश से आपके पास अच्छा पैसा आएगा। आज आपके लिए वाहन खरीदना अच्छा रहेगा। आप विदेश में छुट्टियों के लिए आप एयर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर पुराना लोन या किसी की उधार राशि है, तो आज चुका देंगे। कुछ लोगों को को विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे की ट्यूशन फीस देने के लिए पैसों की जरूरत हो सकती है।

सिंह हेल्थ राशिफल

लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। आपको अपने डाइट में ऑयल और फैट कम करनी चाहिए और अधिक सब्जियां खानी चाहिए। महिलाओं को माइग्रेन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मेंटल स्ट्रेस को योग और मेडिटेशन के कंट्रोल करने की कोशिश करें। बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है। गर्भवती महिलाओं को आज एडवैंचर्स एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)