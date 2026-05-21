Leo, सिंह राशिफल 21 मई : आज सिंह राशि वालों को डरा सकता है अनजाना डर, लीगल मामलों से पाएंगे छुटकारा
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Horoscope 21 May 2026, सिंह राशिफल 21 मई 2026: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, आज का दिन पैसों के मामले में आपके लिए अच्छा है, लेकिन सिंह राशि वालों को अनजाना भय परेशान कर सकता है। चीजें आपके फेवर में रहेंगी, जिससे आपकी अधिकतर परेशानियां कम होंगी। आज के दिन आपकी हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लवलाइफ में भी आपको पार्टनर से लाभ होगाा।केतु आपकी राशि में रहकर मानसिक बेचैनी दे सकता है लेकिन सूर्य और बुध सरकारी क्षेत्रों से लाभ देंगे।
सिंह लव राशिफल
प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी , इतने दिनों से जो आपकी लवलाइफ में अपने पार्टनर को अपने दिल की बात बताने के लिए अच्छा समय है, जब आप दिल खोलकर अपनी बात कह सकते हैं। आप लाइफ पार्टनर को आज सरप्राइज दे सकते हैं, उसे कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, यह आप दोनों में बॉन्ड को यह मजबूत कर सकता है। सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी ऐसे से हो सकती है, जो आपकी तरह ही होगा।
करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों को कोर्ट-कचहरी और व्यापारिक मामलों में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। आपको लीगल मामलों में आज सफलता मिलेगी। आज का दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उम्मीदों का दिन है। मेहनत करें, इससे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लीड की भूमिका में हैं और नए प्रोजेक्ट पर काम करें तो काम को सिंपल फैज में तोड़ लें, इससे गलती की गुंजाइश कम होगी। आपके सीनियर्स भी आपकी तारीफ करेंगे। टीम वर्क ही प्रॉडक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए टीम को साथ लेकर चलें।
सिंह धन राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक तौर पर आगे बढ़मे का दिन है, फिर चाहे वो बिजनेस हो या फिर नौकरी। आपको सरकारी लाभ मिलने के योग हैं। यह किसी भी तौर पर आपके पास आ सकता है। आपकी इनकम के भी नए रास्ते खुलेंगे, जिसमें काफी उतार-चढ़ाव पिछले दिनों आ रहे थे। नई चीजों में निवेश करेंगे तो पहले अच्छे से बाजार की समझ को अच्छा कर लें।
सिंह स्वास्थ्य राशिफल
सिंह राशि वालों को हेल्दी आदतोंको अपनाना चाहिए, जिससे आपका दिमाग और एनर्जेटिक बनें। तरोताजा होने के लिए आराम भी करें। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन तनाव से बचना आपके लिए जरूरी होगा। लवलाइफ में स्थिरता आएगी और लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आज केतु के कारण आपको मेंटली परेशानी हो सकती है, लेकिन आप तनाव को कम करने की कोशिश करें, इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा मसल्स को अच्छा करने के लिए स्ट्रेचिंग, वॉक भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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