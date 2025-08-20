Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 21 august 2025 future prediction सिंह राशिफल 21 अगस्त 2025 : पैसों का मैनेंजमेंट करें तो शांत दिमाग से करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सिंह राशिफल 21 अगस्त 2025 : पैसों का मैनेंजमेंट करें तो शांत दिमाग से करें

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। पैसों का मैनेंजमेंट करें तो शांत दिमाग से करें 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 20 Aug 2025 09:26 PM
Singh Rashifal, Today Leo 21 August 2025 Horoscope Today : इस समय किसी सिंपल छोटे आइडिया को बोल्ड तरीके से करें। आज आप जिंदादिल और तैयार महसूस करेंगे। किसी शेयरिंग काम में, जिसको लेकर आप निश्चिंत नहीं है, छोटे सवाल पूछें और एक सिंपल प्लान पर फोकस करना है। फ्रेंडली टीमवर्क के साथ आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं।

सिंह लव राशिफल

आज अपने दिल की सुनें और पार्टनर की हर बात पूरी करें। छोटे-छोटे सरप्राइज देकर और छोटे नोट्स लिखकर आप एक दूसरे के साथ मजबूत फील करेंगे अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंडली चैट कर सकते हैं। आपके प्रेम भरे शब्द आप दोनों मे विश्वास लाएंगे। एक दूसरे से वादा करें और एक दूसरे के साथ हर पल को एंजॉय करें। छोटी-छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। छोटे-छोटे आनंद से आप एक दूसरे के करीब आएंगे।

सिंह करियर राशिफल

आपको एक क्लियर आइडिया अपनी टीम के साथ शेयर करना है। इसको छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ लें। छोटे कामों के लिए लीड करें, इससे आपकी ताकत दिखेगी और आप दूसरों की जल्दी काम करने में मदद करेंगे। फीडबैक के लिए जरूर पूछें और गलती से बचने के लिए क्विक नोट्स बनाएं। अगर साथ काम करने वाले कहीं फंसे हैं, तो आपको उनको मदद ऑफर करनी चाहिए।

सिंह मनी राशिफल

आज पैसों का मैनेंजमेंट करें तो बिल्कुल शांत दिमाग से करें। अगर खरीददारी करने जा रहे हैं, तो एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या-क्या खरीदना है, किसको अभी वेट करा सकते हैं। खरीददारी में अच्छी चीजें चुनें जो लंबे समय तक चलें, बजाय इसके कि जल्दी खत्म हो जाएं। अगर आप कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए हर दिन थोड़ा-थोड़ा सेविंग करें। बैंक के मैसेज देखें और बिना सोचे-समझे क्लिक करने से बचें।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज हंसी-खुशी से रहें। मूड अच्छा करने के लिए थोड़ी सैर, हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ा डांस करें। एनर्जी को बनाए रखने के लिए पानी पिएं और फल, अंडे और साबुत अनाज जैसे भोजन करें। जब आपको जल्दी लगे तो गहरी सांसें लें और आराम करने के लिए एक मिनट रुकें। सोने के समय के स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने से बचें ताकि नींद आसानी से आ सके। इससे आपके दिल और दिमाग को हेल्दी रख सकते हैं। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें और हंसते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

