Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 20 january 2026 daily future predictions
सिंह राशिफल 20 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले आज अंहकार में ना उलझें, हेल्थ पर ध्यान दें

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों को करियर, लवलाइफ, हेल्थ, मनी से जुड़ा दिन  

Jan 20, 2026 07:31 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope Today 20 January 2026 : आज अंहकार में ना उलझें। लवलाइफ में कोशिश करें कि सभी बातों पर शांति से सोच समझकर फैसला लें। चीजों को बेकार होने से पले सही कर लें। ऑफिस की परेशानियों को प्यार से संभालें। आज समद्धि आपके फेवर में है अपनी लव लाइफ में मस्त रहें। दिमाग ठंडा रखें। सुनिश्चित करें कि चीजें उलझने से पहले आप हर परेशानी को सुलझा लें। ऑफिस की सभी परेशानियों को सावधानी से हैंडल करें। आज आपक लिए समृद्धि का दिन भी है। आपको अपने प्रोफेशनल टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए और इससे आपको आज आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं।

सिंह लव राशिफल

प्यार में ईमानदार रहें और यह पक्का करें कि सभी जरूरी फैसले लेते समय आप अपने पार्टनर से सलाह लें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। कुछ रिश्तों में आज ज्यादा बातचीत की जरूरत है। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी पिछली बातों पर चर्चा न करें जिससे आपका साथी उदास हो जाए। शादीशुदा महिलाएं आज फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच सकती हैं। जो लोग आज प्यार में पड़ते हैं, उन्हें प्रपोज करने के लिए एक या दो दिन इंतजार करना चाहिए क्योंकि आज जवाब नेगेटिव आने की आशंका है।

सिंह करियर राशिफल

आज नए मौके आपका दरवाजा नॉक कर सकते हैं इसलिए उनका इस्तेमाल करें आज आप ऑफिस में महत्वपूर्ण काम संभालने में पर्फेक्ट हैं। आपका मैनेजमेंट आप पर भरोसा और विश्वास दोनों करता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उनके भरोसे को कायम करें। आर्किटेक्चर, एविएशन, बैंकिंग, एचआर, मीडिया कानूनी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज फुर्सत नहीं मिलेगीी आपका शेड्यूल बिजी रहेगा। बिजनेस डेवल्पर और सेल्स प्रोफेशनल्स को आज पर्फोरमेंस में कठिनाई होगी। इससे सीनियर्स की नाराजगी भी हो सकती है।

सिंह धन राशिफल

आज सिंह राशि वालों पर पैसा आएगा। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने में मदद मिलेगी। आप घर का रेनोवेशन करा सकते हैं या नया वाहन भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं किसी मित्र या भाई-बहन के साथ आर्थिक समस्या सुलझाने में सफल होंगी। बिजनेसया व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रमोटरों के माध्यम से पैसा मिलेगा जिससे वे बिजनेस को बढाने के लिए नए क्षेत्रों को देख सकेंगे। कुछ बिजनेसमैन को धन जुटाने में समस्या आ सकती है, जबकि दोपहर का समय भाई-बहन के साथ संपत्ति संबंधी समस्या सुलझाने के लिए अच्छा है।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज आपके हेल्थ पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। कुछ महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है इसलिए लापरवाह ना हों तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। जोड़ों में दर्द भी हो सकता है जो आज आपके लाइफस्टाइल को गंभीर रूप से असर डालेगा। आपको चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड सकता है। ऑफिस का तनाव घर पर न लाएं, और आपको सलाद और मेवों के साथ-साथ खूब पानी पीना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को भी आज गीले फर्श पर चलने से बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
