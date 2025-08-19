सिंह राशिफल 20 अगस्त 2025 : पार्टनर चाहता है कि रोमांस में एक्सप्रेसिव रहें, खुलकर बात रखें

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। आपका पार्टनर चाहता है कि रोमांस में आप एक्सप्रेसिव रहें, खुलकर अपनी बात रखें।

Leo Horoscope Today 20 August 2025, सिंह राशिफल 20 अगस्त 2025 : आज पर्फोर्मेंस इश्यू का समाधान करें और सेफ निवेश के ऑप्शन पर विचार करें। अपने लवर के लिए अधिक से अधिक समय निकालें। आज आर्थिक इश्यू और हेल्थ इश्यू दोनों आ सकते हैं। आपको प्रोफेशनल एथिक्स से समझौता नहीं करना चाहिए।

सिंह लव राशिफल आज लवलाइफ अच्छी रहेगी। आपका पार्टनर चाहता है कि रोमांस में आप एक्सप्रेसिव रहें, खुलकर अपनी बात रखें। कुछ लोग आज अपनी शादी को लेकर पैरेंट्स से मंजूरी लेने में सफल होंगे, आपकी शादी को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है।शादीशुदा लोगों के लिए बाहरी रिलेशनशिप में नहीं फंसना है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। महिलाओं को आज अपने प्यार को तंग करने में आज मजा आएंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसका प्रभाव पर्सनल लाइफ में ना हो।

सिंह करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में मिच्योरिटी की जरूरत है। आपको नए काम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, इससे आपके प्रोफेशनल स्किल्स भी टेस्ट किए जाएंगे। आपका आज साथ काम करने वालों के साथ बहस हो सकती है, आपको अपनी लिमिट क्रास नहीं करनी है, इको लेकर सावधान रहें। आज सरकारी कर्मचारी अपनी लोकेशन में बदलाव देख सकते हैं। जबकि वकी, हेल्थकेयर, एनिमेशन, बैंकिंग के लिए शेड्यूल आज बिजी रहेगा। स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में एडमिशन ले सकते हैं।

सिंह मनी राशिफल आज आर्थिक इश्यू आपके सामने आ सकते हैं। इससे आपकी रुटीन लाइफ प्रभावित नहीं होगी। आज का दिन स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा है। आप पार्टनरशिप में नया देख सकते हैं, क्योंकि भविष्य में ये चीजे लाभदायक साबित होंगी। कुछ महिलाएं आज विदेश यात्रा के लिए टिकट बुकिंग करेंगी। किसी भाई-बहन को हेल्थ या कानूनी समस्या के लिए पैसों की जरूरत होगी, आपको देना पड़ सकता है।

सिंह राशिफल आज फेफड़ों से संबंधित समस्याएं आज आपको हो सकती हैं। जिन लोगों को अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ है, उन्हें धूल भरी जगहों से सावधान रहना चाहिए। अपने खान-पान का ध्यान रखें और जंक फ़ूड से परहेजज करें। कुछ लोगों को सुनने में दिक्कत भी हो सकती हैं। दांत दर्द, जोड़ों में दर्द और स्किन इंफेक्शन भी आज हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को माउंटेन बाइकिंग और पानी के नीचे की गतिविधियों सहित साहसिक खेलों से बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com