सिंह राशिफल 19 जनवरी: सिंह राशि वालों पर पैसों की कमी नहीं, लेकिन रिस्क से बचें, लवलाइफ में दिक्कतें शुरू

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।सिंह राशि वालों पर पैसों की कमी नहीं, लेकिन रिस्क से बचें, लवलाइफ में दिक्कतें शुरू

Jan 19, 2026 07:48 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope Today 19 January 2026 : आज सिंह राशि वालों का दिन अच्छा हेगा। आपको लवलाइफ में सभी दिक्कतों को दूर करना है। आप आज सभी प्रोफेशनल असाइनमेंट पास करने में सफल रहेंगे। आज इस बात का भी ध्यान रखें कि धन को अच्छे से संभालें। आपकी हेल्थ आज अच्छी है। रिलेशनशिप में इगो से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आप आज समृद्धि के कारण स्मार्ट फैसले ले सकेंगे।

सिंह लव राशिफल

आज लवलाइफ में लव अफेयर को क्रिएटिव रखना है। आपको अधिक से अधिक अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है, हो सकता है कि बात करने से आपकी लवलाइफ की दिक्कतें खत्म हो जाएं। आज आपका दोस्त ही आपकी लवलाइफ में दुश्मन निकलेगा। आपको इसका पता लगाकर इस समस्या को सोल्व करना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप रिलेशनशिप में खुश हें। आपको बिना ब्रैक अप के किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। ये आपके पार्टनर के साथ धोखा होगा। आज जिन महिलाओं की शादी हुइ है, उनको पति के परिवार वालों से दिक्कत होगी। आपको अपने पति से इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए। आज शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। आज दोपहर में आप अपने क्रश को प्रपोज भी कर सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल

आज सिंह राशि वाले लोगों का सीनिर्स पोटेंशियल पहचानेंगे। आपको क्रिएटिव और नए काम भी असाइन किए जाएंगे। एकेडमिकशियन, बॉटनिस्ट, मार्केटिंग, पर्सन, एनिमेशन प्रोफेशनल्स का दिन आज प्रॉडक्टिव रहेगा।महिलाओं को आज ऑफिस में अधिक घंटे के लिए रुककर काम करना होगा, आप अगर इंटरव्यू अटेंड करेगीं, तो आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। आज सिंह राशि वाले बिजनेसमैन को खास सावधान रहना चाहिए। आपको प्रशासन से डील करते समय आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह धन राशिफल

आज आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अपनी कमाई को सही जगह निवेश करें, इसलिए अच्छे से रिसर्च करें। अगर आप शेयर बाजार या रिस्क वाले बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो पहले जानकारों से सलाह जरूर लें, इस तरह आप पैसा सही जगह लगाएं। बिना सोचे-समझे कहीं भी पैसा न फंसाएं। जमीन-जायदाद खरीदने या घर की मरम्मत कराने के लिए आज का दिन काफी अच्छा है।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज एक्सरसाइज और योग से दिन को शुरू करें, इससे आपको दिन को एनर्जेटिक बनाने में मदद मिलेगी। आज कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी दिक्कत भी रहेगी। दिनभर खूब पानी पीएं और शराब-सिगरेट जैसी बुरी आदतों से बचें। बुजुर्गों को हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए हड्डी के डॉक्टर को दिखाएं। गाड़ी चलाते समय रफ्तार धीमी रखें और सुरक्षा के लिए बेल्ट या हेलमेट पहनना बिल्कुल न भूलें।

