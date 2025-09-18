सिंह राशिफल 18 सितंबर: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास आएगा, ऑफिस में सीनियर काम में दखलअंदाजी करेगा

Leo Horoscope Today Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal : राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। सिंह राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास आएगा, ऑफिस में सीनियर काम में दखलअंदाजी करेगा

Leo Horoscope Today 18 September 2025 :भाई बहनों के साथ आज आर्थिक मामले सुलझा लें। हर चैलेंज को लाइफ में हंसकर सामना करें। मिच्योर एटीट्यूड के साथ घर के मामले सुलझाएं। आत्मविश्वास के साथ प्रोफेशनल चैलेंज से बाहर आएं। आज बड़े और महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने से बचें और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी।

सिंह लव राशिफल आप वेकेशन पर जाने का प्लान भी बना सकते हो, जहां आप दोनों भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। शादीशुदा महिलाएं परिवार को बढ़ाने पर सोचेंगी। सिंगल सिंह राशि वालों की लाइफ में दोपहर का समय खास रहेगा, कोई नया आपकी लाइफ में आ सकती है। आज लवलाइफ में बहस ना करें, वहीं कुछ लोग आज पैरेंट्स से लव अफेयर की चर्चा करेंगे।

सिंह करियर राशिफल आज काम में आपकी पर्फोर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक सीनियर आपकी परफोर्मेंस के बीच में टोकेगा और काम में दखलअंदाजी करेगा। आपको इसको डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना है। अगर आप टीम लीडर और मैनेजर है, तो आपको ऑफिस में टीम से जुड़े मामलों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। इससे प्रूव होगा कि आप कितने एफिशिएंट हैं। हेल्थकेयरस आईटी, हॉल्पिटल मैनेजमेंट आज विदेश में नौकरी के मौके देखेंगे। बिजनेसमैन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग में अच्छे रिटर्न देखेंगे।

सिंह मनी राशिफल आज बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें, क्योंकि शाम में आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। आपको निवेश से उतना लाभ नहीं मिल सकता है, जितने की आप उम्मीद कर रहे हैं। लाभ कम होगा, इसलिए आप रियल एस्टेट में निवेश भी कम करेंगे। जिसे जानते नहीं है, उसे आज ऑनलाइन भुगतान करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ आर्थिक मसला सुलझाने के लिए दोपहर का समय चुन सकते हैं।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज सिंह राशि वालों को कोई गंभीर हेल्थ से जुड़ी दिक्कत नहीं हो सकती है। कोशिश करें कि बैलेंस लाइफ स्टाइल बनाएं रखें। आपको ऑफिस का तनाव घर नहीं ले जाना चाहिए। हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। कुछ बच्चों को आज साइनस संबंधी दिक्कत भी हो सकती हैं। बुजुर्गों को दवाइयां नहीं छोड़नी चाहिए । आप स्वस्थ आहार लें और खूब पानी पिएं

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com