सिंह राशिफल 19 अगस्त 2025 : प्यार में पॉजिटिव ट्विस्ट, बिजनेस में लाभ होगा

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। आज प्यार में पॉजिटिव ट्विस्ट, बिजनेस में लाभ देखने को मिलेगा।

Leo Horoscope Today 19 August 2025: अपने आसपास रहने वालों को खुश रखें। प्यार को लेकर कई अवधारणाओं पर विचार करें। आपका धन आज पॉजिटिव रहेगा। काम में आप आज नई जिम्मेदारियों पर विचार करेंगे। आज आप महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। काम में अपने एथिक्स से समझौता ना करें। आर्थिक तौर पर अपनी रणनीति बनाएं।

सिंह लव राशिफल आज रिलेशनशिप में बदलाव नजर आएगा। आपको अपने पैरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा और प्यार में पॉजिटिव ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में नए हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। रिलेशनशिप में गॉसिप को लेकर सावधान रहें। कोशिश करें कि पुरानी बातों को फिर से ना उखाड़ें। महिलाओं को भी पुराने रिलेशनशिप में जाना पड़ सकता है, इससे आने वाले दिनों में आपके लिए समस्याएं आएंगी। अपने लवर को पर्सनल स्पेस देने पर विचार करें। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

सिंह करियर राशिफल आज आपका करियर बनाने और निश्चित करने में आपकी पर्फोर्मेंस महत्वपूर्ण होगी। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े मामले हो सकते हैं। कुछ ऐसे असाइनमेंट आज मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप काम में फंस जाएंगे। नए जॉब इंटरव्यू अटेंड करने के मौके भी आपको मिलेंगे। दिन का दूसरा भाग भी आपके लिए अच्छा है। सरकारी कर्मचारी, वकील, हेल्थकेयर स्टाफ और आईटी कर्मचारियों के लिए आज टफ टाइम रहेगा।

सिंह धन राशिफल आपको बिजनेस से अच्छा लाभ मिलेगा और प्रमोटरों के जरिए आपको पैसा जुटाने में भी सफलता मिलेगी। जो महिलाएं वाहन खरीदना चाहती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। आप दोस्तों के साथ आर्थिक इश्यूज को सुलझा सकते हैं, जबकि कुछ लोग नई संपत्ति खरीदने के लिए धन मिलने से भी खुश होंगे। सुबह के समय पैसा दान भी कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन से जुड़े खर्चों के लिए भी आपको पैसा खर्च करना होगा।

सिंह हेल्थ राशिफल कोई गंभीर हेल्थ समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। लाइफ नेगेटिविटी से बचें और योग व ध्यान पर समय बिताएं। बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश या ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, लेकिन ये गंभीर नहीं होंगी। बुजुर्गों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आज खाना स्किप ना करें, क्योंकि आपको थकान महसूस हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com