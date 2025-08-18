सिंह राशिफल 18 अगस्त 2025 : पैसों के मामले में आज अच्छे, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ विरोधी उठेंगे

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा।

Leo Horoscope Today 18 August 2025 aaj ka Singh Rashi ka Rashifal: आपका फाइनेंस और हेल्थ दोनों आपके फेवर में हैं। आप अनुशासन के एक आदर्श बन चुके हैं। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी, इसलिए अपने निवेश को लेकर सोचें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

सिंह लव राशिफल आज सिंह वालो की लवलाइफ अच्छी रहेगी। आप कई पलों को एंजॉय करेंगे। आपकी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है। शादीशुदा लोगों को अपने परिवार को लेकर ध्यान रखना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं, उन्ंहे कोई चार्मिंग शख्स मिल सकता है। लेकिन आपको उसे प्रपोज नहीं करना है। यह अभी सही समय नहीं हैं।

सिंह करियर राशिफल अपनी प्रॉडक्टिविटी पर खास फोकस करें। आप कई काम एक साथ संभाल सकते हैं, लेकिन आपको सभी का हित ध्यान में रखते हुए सावधान रहना चाहिए। कुछ बातें आपके खिलाफ भी उठ सकती हैं। बिजनेसमैन अपन पार्टनरशिप को बढ़ाने को लेकर सरियस हो सकते हैं। जिन लोगों का इंटरव्यू है, वो लोग बिना किस दिक्कत के इसे निकाल लेंगे। कॉपीराइटर, आर्किटेंक्ट और आईटी प्रोफेशनल के लिए दिन बिजी रहेगी।

सिंह मनी राशिफल आज सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा। इस राशि के लोगों को पार्टनरशिप से अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अपने बजट पर पैनी निगाह रखें। बेवजह खर्च न करें। कुछ बुज़ुर्ग अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांटेंगे। आपके पास पैसा , इसलिए आप किस बड़े निवेश की प्लानिंग पर भी विचार कर सकते हैं, महिलाएं सुबह के समय कार खरीदेंगी।

सिंह हेल्थ राशिफल इस समय सिंह राशि वालों को लेकर को हेल्थ समस्या नहीं है। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। दोपहर का समय शराब छोड़ने के लिए अच्छा है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। सुनिश्चित करें कि आप एक संतुलित व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन बनाए रखें, और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं या मांसपेशियां बढ़ाना चाहते हैं। वे आज से जिम जाना शुरू कर सकते हैं। कुछ कमजोर इम्युनिट वाले लोगों को गले और खांसी की समस्या हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com