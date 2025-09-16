सिंह राशिफल 16 सितंबर: अपने लवर को पास्टलाइफ बताने से बचें, आज कुछ लवर एक्सप्रेसिव रहेंगे

Leo Horoscope Today Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal : राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। सिंह राशि के जातकों का ग्रह स्वामी सूर्यदेव होते हैं। अपने लवर को पास्टलाइफ बताने से बचें, आज कुछ लवर एक्सप्रेसिव रहेंगे

Leo Horoscope Today 16 September 2025 : आज रवैये को पॉजिटिव रखें। आज लवलाइफ में अच्छे पल आएंगे और ऑफिस में चुनौतीपूर्ण काम करना भी शुभ रहेगा। आपका धन और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे हैं। ऑफिस में अपना बेस्ट पर्फोर्मेंस जारी रखें। पैसों का मैनेजमेंट सोच-समझकर करें।

सिंह लव राशिफल अपने लवर को पास्टलाइफ बताने से बचें, इससे कुछ समय बात आपको सुनना पड़ सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर से फोन पर कनेक्ट रहें। आज रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं, जहां शादी पर चर्चा कर सकते हैं, परिवार से लवर को मिलाने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज कुछ लवर एक्सप्रेसिव रहेंगे, लेकिन सभी से उम्मीद ना करें।आपको अपने लवर की प्राथमिकताओं के प्रति सेंसटिव होना चाहिए।

सिंह करियर राशिफल आज आप क्लाइंट से पॉजिटिव फीडबैक पाएंगे। यह मैनेजमेंच नोटिस करेगा और आपको इसका लाभ होगा। बैंकर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैनेजर को दिन के दूसरे भाग में सावधान रहने की जरूरत है। टीम मीटिंग्स में इनोवेटिव रहें। आप जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। बिजनेसमैन को लोकल पॉलिसी को लेकर सावधान रहना चाहिए। जो स्टूडेंट एग्जाम पास करना चाहते हैं, उन्हें अधिक तैयारी करनी चाहिए।

सिंह धन राशिफल पैसों का मैनेजेमेंट सोच-समझकर करें, क्योंकि आज कुछ छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। पिछले निवेशों से मिलने वाला रिटर्न आपके मन के मुताबिक नहीं हो सकता है। इस वजह से आप शेयर मार्केट में बड़ा निवेश भी नहीं कर पाएंगे। आप इससे तनाव ना लें। अगर आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन लेन-देन करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को ऑफिस पर किसी प्रोग्राम में योगदान देना पड़ सकता है।

सिंह हेल्थ राशिफल आपको दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या योग से करनी चाहिए, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। अपने दोस्तों या फैमिली के साथ अधिक से अधिक समय बिताना अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को आज टू व्हीलर चलाने से बचना चाहिए। कुछ पुरुषों को चिंता और शुगर की समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है। पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने वालों को सांस लेने में सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com