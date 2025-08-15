Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 16 August 2025 Janmashtami future predictions सिंह राशिफल 16 अगस्त 2025 : ऑफिस में आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 16 August 2025 Janmashtami future predictions

सिंह राशिफल 16 अगस्त 2025 : ऑफिस में आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। ऑफिस में आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:22 PM
share Share
Follow Us on
सिंह राशिफल 16 अगस्त 2025 : ऑफिस में आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है

Leo Horoscope Today,सिंह राशिफल 2025 : आज लवर को खुश रखें, इसके लिए आपको सभी मामलों को सैटल करना होगा। प्रोफेशनल चैलेंज से आपको बाहर आना होगा। प्रोफेशनल लाइ्फ में आज समृद्धि रहेगी, जितने भी मामले हैं, उन्हें आज सोल्व करें।

सिंह लव राशिफल

ईगो से जुड़ी दिक्कत भी आज आपके सामने आ सकती है। आज आपके एटीट्यूड के कारण आपकी किसी से बहस हो सकती है। कुछ लोगों को एक्स लवर के साथ मामला सुलझ जाएगा, जिसके कारण वो अपने लव अफेयर की शुरुआत कर सकते हैं। किसी तीसरे इंसान की दखलअंदाजी के कारण आपको आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को जरूरत है कि वो अपने सास-ससुर के साथ दिल का रिश्ता बनाएं।

सिंह करियर राशिफल

काम में सावधानी रखें और अपने विचारों को मीटिंग्स में जाहिर करें। आपको आज आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतर नौकरियों में ऐसा देखने को मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी हाई पर रहेगी। आपके टीम लीडर या मैनेजर को आपसे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको चीजों को कंट्रोल से बाहल होने से पहले सभी चीजों को सही करने की पहल करनी चाहिए। स्टूडेंट्स आज एग्जाम क्रैक कर लेंगे, इसको जानकर उन्हे खुशी होगी।

ये भी पढ़ें:शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर 18 अगस्त को शनि के नक्षत्र गोचर से क्या होगा असर

सिंह राशिफल आज

जीवन में समृद्धि रहेगी, जिसके कारण आप सोच समझकर निवेश कर पा रहे हैं। आप शेयर मार्केट के साथ-साथ म्यूचुअल फंड में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आज अगर कोई पैसों को लेकर समस्या है, तो किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है। कुछ महिलाओं को संपत्ति का एक हिस्सा भी विरासत में मिलेगा। व्यापारियों को अच्छा धन लाभ होगा, और बकाया राशि चुकाने में भी सफलता मिलेगी।

सिंह हेल्थ राशिफल

छोटी-मोटी हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आपको आज परेशान कर सकती हैं। इससे आपका रुटीन खराब हो सकता है। आपको आज स्किन या दांतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों को हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें डॉक्टर से सलाह की जरूरत हो सकती है। वायरल बुखार, गले में खराश और सिरदर्द हो सकता है। अगर आप ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास फर्स्टएड बॉक्स हो। बच्चों को भी भारी चीजों से खेलते समय सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Leo Rashifal Leo Zodiac Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने