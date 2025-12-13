Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़leo horoscope today aaj ka singh rashi ka rashifal 13 december 2025 daily future predictions
सिंह राशिफल 13 दिसंबर: आज सिंगल लोग ना करें जल्दबाजी, ऑफिस मीटिंग में जरूर करें ये काम

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 13 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें आज यानी 13 दिसंबर का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Dec 13, 2025 05:32 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Leo Horoscope Today 13 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आपको खुद पर भरोसा होगा। आप सभी के सामने अपने विचारों को रख पाएंगे। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्लैरिटी के साथ बात करिए। छोटी-छोटी प्लानिंग बनाइए। काम धीरे-धीरे करिए लेकिन सही करिए। आप अपने आत्मविश्वास के चलते ही आगे बढ़ते जाएंगे। नए मौके मिलेगा। अपने आइडिया पर भरोसा रखें। दूसरों की बात भी सुनने की कोशिश करें। छोटे-छोटे काम दिल से करें। अपनी ग्रोथ से खुश रहें। ऑफिस में सम्मान मिलेगा। घर-परिवार के लोग आपको खूब सपोर्ट करेंगे। पैसों की स्थिति आज सही रहेगी।

सिंह लव राशिफल

आज आप लोगों को आकर्षित करेंगे। अपनी सादगी और सच्चाई से लोगों का दिल जीत लेंगे। पार्टनर की दिल से तारीफ करें। उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें। साथ ही आज पार्टनर की बात को ध्यान से सुनने की पूरी कोशिश करें। साथ ही आज उनके साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी करें। जो लोग सिंगल हैं वो आज अगर किसी इवेंट में जाएं तो नए लोगों से दिल खोलकर अच्छे तरीके से बात करें। हालांकि किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। रिश्ते को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखेंगे।

सिंह करियर राशिफल

ऑफिस में आज आपकी एनर्जी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। शांति और फोकस के साथ काम करें और लोगों के बीच एक एग्जांपल सेट करें। ऐसे काम चुनिए जिनमें आपकी काबिलियत और धैर्य साफ तौर पर दिखे। अपने विचारों को ऑफिस मीटिंग में छोटे और साफ शब्दों में सभी के सामने रखिए। अगर नई जिम्मेदारी मिले तो धीरे-धीरे स्वीकार करिए और चीजों को सीखने के लिए सवाल जरूर पूछिएं। जरूरत पड़ने पर कलीग को काम सिखाइए। उनकी मदद करिए। खुद भी नई स्किल्स को सीखने के लिए तैयार रहिए और लोगों का फीडबैक जरूर लीजिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जल्द ही नए मौके भी मिलेंगे।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज आपके लिए पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। आपकी छोटी बचत भी अब काम आएगी। दिखावे या जल्दबाजी में वाले खर्चों से बचने की पूरी कोशिश करिए। जरूरी चीजों की एक छोटी लिस्ट बना लें और फैसला लेने से पहले थोड़ा रुक जाइए। अगर उलझन महसूस हो तो परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से बात करिए। इससे आपको हल्का महसूस होगा। कोई छोटा भुगतान है तो समय पर कर दें। इससे फालतू की टेंशन नहीं होगी। हर हफ्ते थोड़ा सा पैसा बचाने की आदत डालें आगे चलकर मजबूती महसूस होगी।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज सिंह राशि वालों की एनर्जी सही रहने वाली है। हल्की वॉक के साथ दिन की शुरुआत करें। साथ ही स्ट्रेचिंग भी करें। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। अपने आपको बस काम में ना झोंक दें। हल्का और फ्रेश खाना खाएं। अगर तनाव महसूस हो तो सांस गहरी लें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करें। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
