Dec 12, 2025
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 12 december 2025 future predictions money Friendship love office life
सिंह राशिफल 12 दिसंबर : प्यार और केयर में बदलेगी दोस्ती, क्रिएटिव मौके मिलेंगे, ऑफर के चक्कर से बचें

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope 12 December : सिंह राशि वालों का साथी संग कोई यादगार पल आ सकता है। यदि किसी खास व्यक्ति के साथ हैं तो शांत बातचीत करें, एक-दूसरे की बात सुनें और अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त करें।

Dec 12, 2025 06:24 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope 12 December : आज आपके भीतर की जबरदस्त ऊर्जा से नए अवसर खुलेंगे। मित्रतापूर्ण और रचनात्मक मौके आएंगे। आज आपका खुशमिजाज स्वभाव आपको नए नए विचार शेयर करने और हल्का फुल्का समय बिताने में मदद करेगा। जल्दी से मुस्कुराना, छोटे-छोटे मदद के काम करना, ये सब आपको लोगों के करीब लाएंगे। कोई छोटा रचनात्मक काम करने की कोशिश करें; उसकी तारीफ मिलने की संभावना है। आपकी जीवंत ऊर्जा आज ध्यान आकर्षित करेगी और टीमवर्क में भी मदद करेगी। अपने विचार स्पष्ट रूप से बताएं और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। दयालुता के छोटे कार्य आपको प्रशंसा और नए अवसर देंगे। एक समय में एक ही समस्या हल करें। आनंद और ध्यान, दोनों के बीच संतुलन रखें ताकि काम पूरा हो और मन खुश रहे।

सिंह लव राशिफल

आज आपकी गर्मजोशी भरी मुस्कान लोगों का ध्यान खींचेगी। दोस्तों और परिवार से मधुर शब्दों में बात करें और छोटे छोटे कॉम्पलीमेंट दें। कोई हल्का-फुल्का मजेदार विचार किसी के साथ एक यादगार पल में बदल सकता है। यदि किसी खास व्यक्ति के साथ हैं तो शांत बातचीत करें, एक-दूसरे की बात सुनें और अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त करें। यदि अविवाहित हैं तो कोई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार और एक दूजे के प्रति केयर में बदल सकती है। ऊंची-ऊंची बातों या बड़े वादों से बचें। छोटे भरोसेमंद काम आपके रिश्तों में खुशी और विश्वास बढ़ाएंगे। ज्यादा मुस्कुराएं और ईमानदारी से अपनी भावनाएं साझा करें।

सिंह करियर राशिफल

स्कूल या ऑफिस पर आपके विचार तब और निखरेंगे जब आप उन्हें सरल शब्दों में समझाएंगे। छोटे कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें सावधानी से पूरा करें। यदि कोई मदद मांगे, तो मार्गदर्शन दें, लेकिन सारा काम खुद न लें। काम की लिस्ट बनाएं और नोट्स एक फोल्डर में रखें, इससे आप संगठित रहेंगे। बिखरे ढंग से काम न करें। दूसरों से प्रशंसा मिलने की संभावना है, पर विनम्र रहें और नई बातें सीखने को तैयार रहें। सवाल पूछते रहें, इससे टीमवर्क और कार्य दोनों बेहतर होंगे।

सिंह धन राशिफल

आज धन संबंधी स्थिति स्थिर है। सावधानी से किए गए छोटे-छोटे बचत के फैसले आगे चलकर लाभ देंगे। साप्ताहिक खर्च का एक सरल प्लान बनाएं। कोई ऑफर मिले तो तुरंत सहमत न हों, शांत मन से सारी जानकारी जांचें। यदि असमंजस हो तो किसी भरोसेमंद मित्र या परिवारजन से राय लें। अचानक उत्साह में खरीदारी न करें। तेज लाभ के बजाय लंबी अवधि की सोच आपको फायदेमंद रहेगी। छोटे-छोटे वित्तीय लक्ष्य पूरे होने पर खुद की सराहना जरूर करें।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज

आज आपके शरीर को हल्की हल्की एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगेगी। छोटी वॉक या हल्का खेल आपको ऊर्जा और मानसिक ताजगी देगा। पानी पिएं और थकान महसूस हो तो थोड़ी देर आराम करें। पढ़ाई या काम के बाद हल्का स्ट्रेचिंग करें। तनाव महसूस हो तो गहरी सांसें लें। ताजे फल-सब्ज़ियां खाएं और जरूरत हो तो किसी करीबी से मन की बात करें। थोड़ा शांत समय बिताना भी आपको रिलेक्स करेगा। कोशिश करें कि आज नींद जल्दी लें, छोटा सा आराम भी शरीर और मन को ठीक करता है।

सिंह राशि के गुण

शक्ति: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरियां: अभिमानी, विलासप्रिय, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: हृदय और रीढ़

राशि स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक (Ruby)

सिंह राशि का अनुकूलता चार्ट

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी बनेगी : सिंह, कुंभ

ठीक ठाक बनेगी : कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम बनेगी : वृष, वृश्चिक

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
