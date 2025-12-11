Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 11 december 2025 future predictions
सिंह राशिफल 11 दिसंबर 2025 : जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन, पढ़ें पूरा राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले कुछ प्रोफेशनलस को विदेश में नौकरी के चांस, लवलाइफ में बहस से बचें   

Dec 11, 2025 06:57 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope for Today 11th December 2025: आज आपकी लीडरशिप आपमें एक नया कॉन्फिडेंस जगाएगी। जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके क्लियर गोल्स आपको बुद्धिमानी से काम करने के लिए कहेंगे। दोस्तों की सपोर्ट और छोटी सक्सेस आपके काम को गति देंगे। इससे आपकी उम्मीद बढ़ती है और लगातार पर्सनल ग्रोथ और बैलेंस बना रहता है। आज आपकी एनर्जी साहसी लेकिन सावधानीपूर्वक फैसले लेने में मदद करेगी। लीड करते समय या अपने आइडियाज शेयर करते समय विनम्र रहें। प्रैक्टिकल प्लानिंग और ईमानदारी से की गई हर कोशिश आपको आपके टारगेट को पाने में मदद करती है। छोटी जीत आपमें कॉन्फिडेंस लाती हैं। जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन

सिंह लव राशिफल

आज सिंह राशि वालों के लिए गर्मजोशी अटेंशन और स्माइल दोनो लाएगी। अपने मन को सही बात है वो अच्छे से शेयर कर दें और सामने वाले की बात को भी अच्छे से सुनें। सिंगलसिंह राशि वालों को फ्रेंडली ग्रुप्स समूहों या नई एक्टिविटी में खुशी का एहसास हो सकता है। कपल्स को छोटे-मोटे पार्टी और भविष्य की प्लानिंग के बारे में खुलकर बातचीत करने से लाभ मिल सकता है। ईमानदारी पर विश्वास करें। धैर्य से इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा। अपने पार्टनर का सम्मान करें और हर छोटे पलों को जिएं। इमोशनल बातों में कॉम्पिटिशन वाला पॉश्चर ना बनाएं। घमंड की जगह सॉफ्टनेस को प्राथमिकता दें।

सिंह करियर राशिफल

काम में शांत रहकर कॉन्फिडेंस रखें और क्लियर प्लान शेयर करें। आपके साथ काम करने वाले अच्छे से निष्पक्ष फैसले में आपके साथ रहेंगे और सभी कोशिशें करेंगे। उन कामों को टैकल करें, जो आपकी ताकत को दिखाएं, अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट भी करें। इस समय ओनर प्रॉमिस ना करें । लगातार डिलिवरी पर फोकस करें। इस समय आपको आउटकम्स से सीखना है और अगर जरूरत हो तो प्लान को एडजस्ट करना है। आपको नोट्स बनाने चाहिए और अपने काम के लिए छोटे माइलस्टोन तय करने चाहिए। इसके अलावा लगातार सीखते भी रहे।

सिंह मनी राशिफल

आज पैसों को क्लियर बजटिंग और मॉर्डन चॉइस के साथ मैनेज करें। आपको बड़े और रिस्की शर्तों से बचना है और आवेग में आकर कुछ खरीदना नहीं है। अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिकल तरीके को देखना है। अगर आपको मौा बहुत लाभदायक दिखें तो उसकी सभी शर्तों को अच्छे से पढ़ें। इसके लिए आप किसी दोस्त की सलाह भी ले सकते हैं। अपने परिवार से अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को शेयर करें। सेविंग्स के सिंपल प्लान बनाएं। आपकी आर्थिक पॉजिशन को आपको सोचे समझी प्लानिंग मजबूत करेगी। इससे भविष्य की जरूरतों को लेकर आपका तनाव कम होगा।

सिंह हेल्थ राशिफल

लागातार आराम और हल्की एक्सरसाइज से अपनी एनर्जी का ख्याल रखें। मूड को बेहतर बनाने के लिए छोटी सैर, हल्के स्ट्रेचिंग और बाहर समय बिताने की कोशिशकरें। पौष्टिक और बैलेंस डाइट लें। इसके अलावा देर रात के भारी भोजन से बचें। तनाव कम करने और फोकस करने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें या ध्यान लगाएं, खासकर लंबे समय तक बैठने के दौरान, हाइड्रेशन और बैठने के पॉश्चचर ध्यान दें। छोटी-छोटी रोज की आदतें ताकत, स्पष्टता और शांत मन की भावना को बढ़ाएंगी ।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Anuradha Pandey

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
