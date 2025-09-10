Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 10 septembe 2025 future prediction सिंह राशिफल 10 सितंबर :आज आर्थिक मामले सामने आएंगे, पैसा आपके फेवर में है, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 10 septembe 2025 future prediction

सिंह राशिफल 10 सितंबर :आज आर्थिक मामले सामने आएंगे, पैसा आपके फेवर में है

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज आर्थिक मामले सामने आएंगे, पैसा आपके फेवर में है 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेWed, 10 Sep 2025 06:52 AM
share Share
Follow Us on
सिंह राशिफल 10 सितंबर :आज आर्थिक मामले सामने आएंगे, पैसा आपके फेवर में है

Leo Horoscope Today 10 September 2025 : आज आप टफनेस को माइल्डनेस से बदल लेंगे। आज लवलाइफ के इश्यू को सुलझाने और काम में भी नए टास्क करने के सोचेंगे। आज आर्थिक मामले सामने आएंगे, पैसा आपके फेवर में है। आपके रिलेशनशिप को आज आपसी विश्वास मजबूत बनाएगा। प्रोफेशनल ग्रोथ से लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारी उठाएंगे। आपकी हेल्थ आज अच्छी है।

सिंह लव राशिफल

आज की दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत खास और जरूरी है। भविष्य के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो डिनर का टाइम अच्छा है। आप दोनों को आज किसी वेकेशन पर जाना चाहिए। जब रिलेशनशिप की बात आएगी, तो महिलाएं आज कंफ्यूज्ड दिखेंगे। बुद्धिमानी से सोचें और उसी के अनुसार काम करें। जो लोग अपने रिलेशनशिप में अच्छे नहीं है, उन्हें अच्छे कारणों की वजह से बाहर आ जाना चाहिए

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 10 सितंबर : जिनका ब्रैकअप हुआ है, वो आज किसी खास से मिलेंगे

सिंह करियर राशिफल

आज टीम मीटिंग्स में आज शांत रहें। इमोशंस को आज चीजों को तय ना करने दें। जहां भी जरूरी हो, वहीं बुद्धिमानी और डिप्लोमेटिक तरीके से काम करें। नए प्रॉडक्ट को लॉन्च करने में आज का दिन अच्छा है। बिजनेसमैन को आज इसी प्वॉइंट पर सोचने की जरूरत है। जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं, वो आज रिजाइन कर सकते हैं। आपको आज इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगी। जो स्टूडेंटेस एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन्हें थोड़ा एफर्ट दिखाना होगा।

सिंह मनी राशिफल

छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपनी संपत्ति बेचने में भी आज दिक्कत होगी, जबकि कुछ महिलाएं अपने भाई-बहन या दोस्त के साथ आर्थिक झगड़ों को सुलझाने में खुश होंगी। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत हो सकती है। आप ऐशों आराम की चीजें खरीदने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखें, क्योंकिबुरे समय के लिए पैसों को बचाकर रखना चाहिए।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन पेट और पैरों से जुड़ी दिक्कतें परेशान करेंंगी। आपको आंखों से जुड़ी दिक्कत के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत हो सकती है। हाईबीपी लोगों को भी एकस्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। कुछ गर्भवती महिलाओं को आज परेशानी हो सकती हैं। कार चलाते समय सभी ड्राइविंग नियमों का पालन करना अच्छा है।

डॉ. जे. एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ईमेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)