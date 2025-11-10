Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal 10 november 2025 future predictions
सिंह राशिफल 10 नवंबर 2025 :रोमांटिक लाइफ में आज भाग्यशाली, प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज, हेल्थ अलर्ट पर

संक्षेप: Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। रोमांटिक लाइफ में आज भाग्यशाली, प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज आएंगे

Mon, 10 Nov 2025 07:38 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope Today 10 November 2025 : आज समृद्धि आपके पास आ रही है। लवलाइफ को चलाते रहने के लिए आपको कोशिशें जारी रखनी है। प्रोफेशनल लाइफ में नए काम करें। आज आपके पास आएगा और इसके कारण आप बड़े और महत्वपूर्ण निवेश से जुड़े फैसले ले पाएंगे। आज हेल्थ इश्यू आपकी लाइफ में रहेंगे। रोमांटिक लाइफ में आज आप भाग्यशाली रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। आज वेल्थ पॉजिटिव रहेगी, लेकिन हेल्थ को लेकर कुछ कॉम्पिलीकेशन हो सकते हैं। जानें आज सिंह राशि वालों की करियर, प्रोफेशनल, लवलाइफ और आर्थिक लाइफ में क्या होने वाला है।

सिंह लव राशिफल

आज लवलाइफ को एक्टिव और प्रॉडक्टिव रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग पहले से किसी लवअफेयर में है, उन लोगों को एक साथ टाइम बिताने को लेकर खास देना चाहिए। कुछ लोग जिनका हाल ही में ब्रैकअप हुआहै, वो लोग अभी की लाइफ में कुछ ब्राइट मूवमेंट आएंगे। कुछ लोगों को जो शादी के लिए अप्रूवल लेना चाहते हैं। अगर आप लोगों में सहमति ना हो, तो भी आपको किसी को लेकर खराब स्टेटमेंट नहीं बोलने चाहिए। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं, आपको परिवार को बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए।

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना चाहिए। आपको आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हासिल करनी पड़ सकती हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, वो लोग डेडलाइन को लेकर चैलेंज फेस कर सकते हैं। कुछ सीनियर्स और को वर्कर आज आपकी प्रफोर्मेंस से खुश नहीं होंगे। आपको इस ओवर क्राइसिस से बाहर आने की जरूरत है। जैसे-जैसे नए काम आपके सामने आएंगे, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत होगी। कुछ प्रोफेशनल लोग आज क्लाइंट्स के ऑफिस में जा सकते हैं। वहीं कुछ लोग आज सैलरी हाइक और प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं।

सिंह मनी राशिफल

समृद्धि बनी रहेगी। कुछ महिलाएं ऑफिस में किसी समारोह पर खर्च करेंगी, जबकि घर के बुजुर्ग आज पना पैसा बच्चों में बांटने पर विचार कर सकते हैं। बिजनेसमैन को बड़े निवेश या नए सौदे करने से पहले सावधान रहना चाहिए। दोपहर का समय आपके लिए घर खरीदने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज खरीदने के लिए अच्छा समय है। ऑनलाइन कोई ची भी आपके लिए आज भाग्य लेकर आएगी। बिजनेसमैन को आज कोई भी निवेश लेने से पहले सावधान रहना चाहिए।

सिंह हेल्थ राशिफल

आपकी हेल्थ को लेकर आज दिक्कतें आ सकती हैं। आपके लंग्स से संबंधित समस्याएं होंगी। आपको डॉकटर को दिखाने की जरूरत हो सकती है क्योंकि छोटी-मोटी चोट लग सकती है। बुजुर्गों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जरा भी दिक्कत लगे, तो डॉक्टर से मिलने में देरी नहीं करनी चाहिए। वायरल बुखार, गले में खराश, खांसी और ओरल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आज कॉमन रहेंगी। आपको अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पहाड़ी इलाकों की ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें एक मेडिकल किट साथ रखनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
