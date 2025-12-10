सिंह राशिफल 10 दिसंबर 2025 : आज कुछ प्रोफेशनलस को विदेश में नौकरी के चांस, लवलाइफ में बहस से बचें

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले कुछ प्रोफेशनलस को विदेश में नौकरी के चांस, लवलाइफ में बहस से बचें

Leo Horoscope Today 10 December 2025 : आज सिंह राशि वालों के लिए तनाव और दवाब नहीं लेना है, आज लवलाइफ में सेलिब्रेशन के आपके पास कई शानदार पल आएंगे। आज प्रोफेशनल लाइफ में नई जिम्मेदारियां उठाएं, जो आपकी प्रॉडक्टिविटी को बढ़ाएं। आज लवर की उम्मीदों पर भी खरा उतरें। आपको करियर में सक्सेस भी मिलेगी। आज का दिन समृद्धि वाला रहेगा। अपने लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान दें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंह लव राशिफल आज सिंह राशि वालों को एक्सप्रेसिव होना होगा, यहआपके रिलेशनशिप में भी दिखना चाहिए। आज आप लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह के झगड़े को अवाइड करें। आपको अपने पार्टनर के साथ बेकार की बात पर बहस करने से भी बचना है, इससे आप दोनों में गलतफहमी बढ़ सकती हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। इसलिए लवलाइफ में शांत रहने की कोशिश करें। आज शादीशुदा लोगों को अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को लेकर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको एक नया दोस्त मिलने का चांस है। आपको अपने बीते हुए कल को खोदने से बचना चाहिए, खासकर जब आप पने लवर के साथ बैठें हुए हो।

सिंह करियर राशिफल आज सिंह राशि वालों को बहस से दूर रहना है। कुछ हेल्थ सर्विस, आईटी, एनीमेशन, बैंकिंग और आर्किटेक्चर प्रोफेशनलस को विदेश में ट्रांसफर होने के मौके मिलेंगे। आप कस्टमर को प्रभावित करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन की पार्टनरशिप में थोड़ी-बहुत इश्यूज सामने आ सकते हैं, लेकिन आप परेशान ना हों, चीजें कुछ दिनों में अपने आप सुलझ सकती हैं। छात्रों को भी किसी विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा।

सिंह धन राशिफल आज सिंह राशि वालों की लाइफ में समृद्धि रहेगी। आपके पास पैसा एक नहीं कई जगह से आएगा, इसलिए आपको सावधानी से देखना है कि आपके लिए आर्थिक तौर पर क्या -क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं? आप सुबह के समय में कोई चीज या प्रोपर्टी भी खरीद सकते हैं। आज कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदेंगे, इसके लिए आप अपनी लिस्ट बना लें और प्राइज देखें। परिवार में संपत्ति संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी, अगर किसी का संपत्ति को लेकर मनमुटाव है, तो वो आज खत्म होगा। बिजनेसमैन प्रमोटर्स के जरिए से पैसा एकत्र कर लेंगे। आज कुछ लोगों को बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको पैसों की जरूरत हो सकती है।

सिंह हेल्थ राशिफल आज सिंह राशि वालों का हेल्थ स्टेट्स अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छा है कि आप डॉक्टर के बताए अनुसार दवाएं पहले की तरह लें। इस समय वेकेशन पर जा रहे हैं, तो आपको एडवैंचर्स एक्टिविटी से बचना चाहिए। आपको पोषक तत्वों वाली डाइट लेनी चाहिए, जिसमें मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन हों, इसके अलावा फैटी चीजों से फिलहाल आपको बचना है। अगर बस या ट्रैन में जा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों को आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। अगर कान से जुड़े इंफेक्शन के लिए डॉक्टर को दिखाना है तो दोपहर का समय अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com