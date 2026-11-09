सिंह राशिफल (9 नवंबर): काम के बोझ से बढ़ेगी बेचैनी, आर्थिक मामलों में जवाब का करना होगा इंतजार, नए लोगों से बनेगी दोस्ती

सिंह राशि वालों के लिए आज काम का दबाव और लगातार मेहनत बेचैनी बढ़ा सकती है। जिम्मेदारियां पूरी करने में अधिक समय लगेगा, जबकि आर्थिक मामलों में साझा धन से जुड़ा जवाब मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि, पड़ोसियों और पुराने दोस्तों से बातचीत मन को हल्का करेगी।

Leo Horoscope Today 9 November 2026, Aaj Ka Singh Rashifal: काम का बोझ आज दिन पर भारी रहेगा और लगातार मेहनत से बेचैनी होगी। एक जिम्मेदारी पूरी करते हुए अगली बात मन में चलती रहेगी। साझा पैसे से जुड़े जवाब धीमे मिलेंगे और अपनी निजी चिंता जल्दी कहना आसान नहीं लगेगा। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री शनि की स्थिति अष्टम शनि का प्रभाव दे रही है। आज इसका अनुभव रुकी हुई बातचीत और देर से खुलती बातों में होगा। दिन की योजना छोटी रखने से उसे संभालना आसान रहेगा। इसके बीच पड़ोसियों के साथ संबंध अधिक सहज होंगे। किसी नए व्यक्ति से दोस्ती की संभावना है और पुराने मित्र से मुलाकात के योग भी हैं। पड़ोस के किसी उत्सव में जाने का अवसर मिल सकता है। दिन पूरी तरह काम में बंद नहीं रहेगा। लोगों से थोड़ी बातचीत मन का बोझ हल्का करेगी। अपनी पहल काम आएगी, हालांकि हर जवाब अपनी इच्छा की गति से नहीं मिलेगा।

सिंह राशि का करियर राशिफल काम में मेहनत अधिक करनी होगी। अपने हिस्से की जिम्मेदारी जल्दी समाप्त होती हुई नहीं लगेगी। एक ही काम पर बार बार ध्यान लौटाना पड़ सकता है। इसके बावजूद पहल का रास्ता खुला रहेगा। किसी से संपर्क करना या जरूरी बात के लिए फोन करना अनुकूल रहेगा। छोटी यात्रा के लिए भी दिन अच्छा है। काम से जुड़ी बातचीत में अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलेगा। नतीजा तुरंत सामने आने का भरोसा रखना दबाव बढ़ाएगा। पढ़ाई करने वालों को भी दिन की व्यस्तता के बीच ध्यान समेटना होगा। आज काम की योजना को कुछ जरूरी हिस्सों तक सीमित रखें। लगातार प्रयास आपकी भूमिका रहेगा और सामने की बात धीरे धीरे साफ होगी।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल साझा धन के विषय में कोई जवाब देर से मिलने की संभावना है। अपनी रकम से जुड़ी चिंता मन में अधिक जगह लेगी। किसी अधूरी आर्थिक बातचीत को बार बार याद करने से बेचैनी बढ़ेगी। कन्या राशि के दूसरे भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे प्रियजनों और सुख सुविधा पर खर्च की इच्छा होगी। शौक की कोई वस्तु भी ध्यान खींच सकती है। काम का भारीपन दूर करने के लिए खरीदारी का मन बनना संभव है। आज खर्च को राहत का एकमात्र रास्ता न बनाएं। आर्थिक स्थिति का बड़ा बदलाव संकेत में नहीं है। फिलहाल इंतजार और अपनी जरूरत के बीच तालमेल बनाना अधिक उपयोगी रहेगा।

सिंह राशि का लव राशिफल पड़ोसियों के साथ बातचीत सहज होगी। रोज आते जाते होने वाला संक्षिप्त संवाद भी आज अधिक आत्मीय लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे भाई बहनों से संपर्क अच्छा रहेगा और फोन पर अपनी बात कहना आसान होगा। किसी नए परिचय के दोस्ती में बदलने की संभावना है। पुराने मित्र से अचानक मिलना भी संभव है। पड़ोस में किसी आयोजन का हिस्सा बनने के योग हैं। वहां थोड़ी देर बैठना काम की थकान से अलग अनुभव देगा। निजी चिंता के कारण अपने लोगों से दूर रहने का मन होगा, फिर भी संपर्क सुख देगा। आज किसी परिचित को खुद फोन करें। बातचीत के बाद मन अधिक खुला रहेगा।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल मेहनत का असर तनाव और असहजता के रूप में महसूस होगा। दिन भर भीतर जल्द काम समाप्त करने की इच्छा बनी रहेगी। सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर का भोजन आज अनुकूल नहीं रह सकता, इसलिए घर का सादा भोजन चुनें। रास्ते पर चलते या वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचना आज की स्पष्ट चेतावनी है। व्यस्त मन के साथ यात्रा करना आपकी एकाग्रता कम कर सकता है। शाम के मेलजोल से पहले कुछ विश्राम की जरूरत महसूस होगी। शरीर को लगातार काम में लगाए रखने से थकावट बढ़ने की संभावना है। दिन का भारीपन बीच बीच में लौटेगा, लेकिन सहज बातचीत से मानसिक राहत मिलेगी।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जरूरी फोन पहले कर लें और जवाब के लिए समय की गुंजाइश रखें।

क्या न करें- देर से आ रहे आर्थिक जवाब के लिए बार बार दबाव न बनाएं।