सिंह राशिफल 9 मई 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज ग्रहों की करवट क्या हलचल लाएगी, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope 9 May 2026 Singh Rashi : सिंह राशि चक्र की छठी राशि है जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। पढ़ें एस्ट्रोलॉज इशिता से आपके दिन आपकी लवलाइफ में क्या चाहता पार्टनर
Leo Horoscope Today, May 9, 2026: आज जो आपके बहुत क्लोज है, उसे आपका बहुत समय चाहिए। वह आपका क्लाइंट हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, जिसको आपके जवाब का इंतजार है और उसके लिए आपका जवाब बहुत मा.ने रखता है। कोशिश करें कि उससे बता करें और कुछ भी फाइनल आंसर देने से पहले उसे थोड़ा सोचने समझने का समय दें। आज मीनराशि का चंद्रमा आपको सिखाएंगा कि क्या जरूरी है और क्या एडजस्ट करने की जरूरत है। अगर किसी को टाइम चाहिए तो विश्वास करें और सिंपली उनो बोलें कि आपको समय चाहिए। अगर आपका मैटर बहुत जरूरी है तो आपको अगला कदम बहुत अच्छा होना चाहिए।
Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
आज प्यार आसे गर्माहट और धैर्य मांग रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो किसी सीरियस मामले को फिलहाल अवाइड करें। दूसरे व्यक्ति को भी सोचने और समझने का स्पेस दें। आप अपने पार्टनर से बिना डिमांडिग हुए भी प्यार कर सकते हैं। आज सिंगल लोग किसी ऐसे की तरफ आकर्षित होगेंस जो डायरेक्ट लगेगा। आपको क्लिएरिटी को बहुत जल्दी नहीं भांपना है। प्यार वहां अच्छा होता है, जहां दोनों एक दूसरे से जुड़े हए होते हैं। ये कोई टेस्ट नहीं है। आपके अपने बॉन्ड को सही रूप में लाने के लिए इसे असल शेप देनी होगी।
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
एक साथ बातचीज के लिए बैलेंस जरूरी है। कर्मचारियों को क्लाइंट के साथ डील करना चाहिए। सीनियर और कोवर्कर, जहां आप दोनों में एग्रीमेंट जरूरी है, फीडबैक लें और अगले रिव्यू को लें। आपको अनक्लियर टर्म्स किसी से नहीं रखनी है, लेकिन किसी बात को विवाद का रूप ना लेने दें।आपको फीडबैक देना है, लेकिन आपको अपनी बातों से किसी पर प्रहार नहीं करना है। अगर कोई काम आपको अधूरा लग रहा है, तो देखें कि क्या रह गया है। एक सावधानी से लिया गया डिस्कशन आपको परेशानियों से बचा सकता है।अगर आप किसी बातचीत को लीड कर रहे हैं, अपनी टोन को शांत रखें, क्योंकि जो मध्यस्था करा रहा है तो उसका शांति से काम लेना चाहिए, आपको दूसरे पर्सन को भी जगह देनी है बोलने के लिए।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आपका पैसा आज पार्टनर, क्लाइंट केसाथ लगा है, या शेयरिंग पैमेंट है, ज्इंट प्लान है तो सिर्फ शांति के लिए किसी बात को लेकर सहमत ना हो। आपको किसी भी मामले को बहुत कसकर नहीं पकड़ना है कि आप किसी बात को लेकर अड़े रहें।रिश्तों के दवाब के कारण आपकी सेविंग भी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और भी आपके साथ निवेश कर रहे हैं,, तो सभी फैक्ट को अच्छे से वेरिफाई कर लें? अगर आपका पैसा किसी को दिया गया है, तो शर्तों को लिखने में कोई खराबी नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्रीमेंट आपके बॉन्ड को बचाएगा, वहीं साइलेंस से चीजें सिर्फ उलझेगीं। नंबरों को सिर्फ नंबर रहने दो, अपने सम्मान और प्यार का पैमाना ना बनने दो?
LEO Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज रिलेशनशिप आप दवाब आपको परेशानी और हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। आप थके हुए फील कर सकते हैं। आपका शरीर इस समय टेंस फील करेगा, जहां आपको जवाब बहुत जरूरी होगा। किसी सीरियस बातचीत के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्ट्रेच, ब्रीदिंग करें स्लो तरीके से और थोड़ी देर ताजा हवा लें। आपको बातचीत को अपने दिमाग में फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, इसे अवाइड करें। आपकी एनर्जी वहां से मिलेगी जब आप अपने बॉन्ड को एक मिनट के लिए होल्ड करना बंद कर देंगे। एक शांत शाम आपके शरीर और बॉडी को नरम बनाए रखने में मदद कर सकती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां