सिंह राशिफल 9 जुलाई: शनि और राहु आज देंगे बड़ा संकेत, पढ़ें आज का राशिफल
Leo Horoscope Today 9 July 2026 Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal: आज के दिन सिंह राशि वालों को शनि और राहु मिलकर कुछ संकेत देंगे जिसे नजरअंदाज करना मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पढ़ें 9 जुलाई का दिन सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा?
Leo Horoscope Today 9 July 2026 Aaj Ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 9 जुलाई: सकारात्मक सोच और आशावाद के साथ दिन आगे बढ़ेगा। भाग्य और उच्च विचारों से जुड़े पहलू मन में जगह पाएंगे। गुरु का प्रभाव आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास, ज्ञान और जीवन के प्रति व्यापक नजरिया इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। करियर में मंगल का असर आपको सक्रिय और प्रभावशाली बना रहा है। कोई जरूरी काम या जिम्मेदारी आज आपकी छवि को मजबूत कर सकती है। सामाजिक दायरे से लाभ मिलने और आय में कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। दूसरी तरफ शनि का असर कुछ छिपी चुनौतियों या अचानक बदलाव की ओर संकेत करता है इसलिए बहुत जोखिम भरे कदम इस वक्त न उठाएं। खर्च और गुप्त मामलों पर ध्यान रखें। परिवार से धन के मामले में थोड़ा अलगाव महसूस हो सकता है। धार्मिक, शैक्षिक या यात्रा से जुड़ी किसी बात में रुचि बढ़ सकती है। कुल मिलाकर दिन प्रेरणादायक और सक्रिय है।
लव राशिफल
रिश्तों में आज गहराई और दार्शनिक सोच का असर दिखेगा। जीवनसाथी या साथी के साथ किसी गहरी बात या भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है। दूसरों के प्रति उदारता और सहानुभूति रखें। परिवार के बड़े या किसी शुभचिंतक का आशीर्वाद मिल सकता है। भावुकता में अतिरेक से बचें। सिंगल लोगों के लिए किसी सांस्कृतिक या शैक्षिक माहौल में अच्छा परिचय हो सकता है। रिश्तों में विश्वास और खुलापन बनाए रखें।
करियर राशिफल
करियर में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता आज खास असर डाल सकती है। उच्च शिक्षा, विदेश से संबंधित काम या किसी बड़े लक्ष्य पर काम शुरू करने का यह अच्छा समय है। बुध वक्री होने से सोशल नेटवर्क के किसी पुराने संपर्क की फिर से जरूरत पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए उच्च लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा। किसी प्रेजेंटेशन या चर्चा में आपकी बात का असर अच्छा पड़ सकता है। सोशल नेटवर्क के पुराने संपर्क आज काम आ सकते हैं। नया जोखिम लेने से पहले थोड़ा रुकें और मौजूदा काम को मजबूत करें।
फाइनेंस राशिफल
आय के मामले में दिन अनुकूल संकेत दे रहा है। सामाजिक दायरे या मित्रों की तरफ से कोई लाभदायक बात सामने आ सकती है। हालांकि शनि और राहु का असर अचानक और छिपे खर्चों की ओर इशारा करता है। बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले अभी टालना बेहतर रहेगा। बचत को प्राथमिकता दें। घरेलू या पारिवारिक धन के मामले में थोड़ी सावधानी और स्पष्टता जरूरी होगी।
हेल्थ राशिफल
गुरु का प्रभाव आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य को सामान्यतः सहारा देता है। फिर भी अत्यधिक सक्रियता और ऊर्जा के अति उत्साह में शरीर को थका न लें। नींद पर ध्यान दें क्योंकि मन में विचारों की सक्रियता रात को बाधा बन सकती है। हल्का और पौष्टिक भोजन लें। थोड़ी देर ध्यान या शांत बैठना मन को तरोताजा रखेगा।
आज की सलाह: अपने आत्मविश्वास को सही काम में लगाएं, छिपे खर्चों पर नजर रखें और बड़े जोखिम से अभी बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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