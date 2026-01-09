Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 9 जनवरी: सिंह राशि वालों के जीवन में उतार-चढ़ाव संभव, करियर और पैसों में समझदारी से मिलेगा फायदा

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज रिश्तों में ईमानदारी रखें और अगर कोई समस्या है तो खुद पहल करके उसे सुलझाएं।

Jan 09, 2026 05:57 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 9 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले आज रिश्तों में ईमानदारी रखें और अगर कोई समस्या है तो खुद पहल करके उसे सुलझाएं। आज प्रोफेशनल चुनौतियां और धन से जुड़े फैसले समझदारी से लेने होंगे। सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी। प्यार के मामलों में हर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें, ताकि भविष्य बेहतर हो। समझदारी भरा रवैया आपको हर स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। करियर में सफलता साथ देगी। पैसों को सही तरीके से संभालें और स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

सिंह राशि का लव राशिफल: दिन के पहले भाग में प्रेम संबंधों में हल्की खटास आ सकती है। सोच या व्यवहार को लेकर मतभेद हो सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से भी परेशानी आ सकती है। कुछ लोगों की जिंदगी में पुराना प्यार वापस लौट सकता है। पार्टनर के निजी मामलों में ज्यादा दखल न दें और उन्हें अपने फैसले लेने की आजादी दें। शादीशुदा महिलाओं को भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

सिंह राशि का करियर राशिफल: आज काम के प्रदर्शन को लेकर दबाव महसूस हो सकता है, जिससे ऑफिस में छोटी-मोटी दिक्कतें आएंगी। जो लोग हाल ही में नई नौकरी में जुड़े हैं, उन्हें अपनी राय देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सीनियर्स नाराज़ हो सकते हैं। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को आंकड़ों को लेकर खास ध्यान रखना होगा। विदेश में पढ़ाई कर रहे कुछ लोगों को बाहर नौकरी का मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू पर सोच-विचार करना चाहिए।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल: आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं होगी, लेकिन शेयर मार्केट में बिना सोचे-समझे निवेश से बचें। पुराने निवेश से पैसा मिल सकता है, जिससे रुके हुए भुगतान पूरे होंगे। प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के योग भी बन रहे हैं। यात्रा करने वालों को खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोग बड़े निवेश या नए सौदे करने से पहले सतर्क रहें।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी। हालांकि कुछ लोगों को आंखों या कानों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। दोपहिया वाहन चलाने वालों को शाम के समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। तनाव से दूर रहें और दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताएं। महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसमें डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी। बाहर का खाना खाने से बचें। पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

