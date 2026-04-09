Leo, सिंह राशिफल 9 अप्रैल 2026: सिंह राशि वाले पैसों के मामले में लापरवाही ना करें, पढ़ें पूरा राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। पैसों के मामले में अगर किसी चीज को आपको कंफर्म करना है तो पहले अच्छे डिटेल्स चेक कर लें।

Leo horoscope prediction 9 April 2026:आज का दिन आज क्लिएरिटी के साथ शुरू करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि सिंपल दिशा निर्देश हों। आज आपा मूड पहले से संयमित रहेगा। छोटी से छोटी जिम्मेदारियों पर आपको खास ध्यान देना होगा। आपको आगे भागने की जरूरत नहीं, आप स्लो रह सकते हैं, लेकिन सभी चीजों से अच्छे से डील करें। आज बातचीत में धैर्य बहुत जरूरी है। आज किसी की गति आपसे कम हो सकती है, आप इसे नोचिस करेंगे, इससे आपको झल्लाहट होगी। नापने और मापने के चक्कर में आपको अपनी ताकत नहीं खोनी है। आपको अपनी ताकत को और प्रभावशाली बनाना है।

Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल

आज काम में अनुशासन कीजरूरत है। आपको आज क्लियर आइडियाज के साथ काम करना है कि आपको किस काम को करने की जरूरत है। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा धैर्य रखना होगा, शायद आपको ये पहले से ज्यादा लगे। किसी काम को करने के लिए रिविजन की भी जरूरत है। हर डिटेल की चेकिंग जरूरी है। आज कोई किसी काम के लिए ज्यादा समय भी ले सकता है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी गति को फोर्स करके कम ना करें। आज का दिन अच्छा है कि आप बेकार के काम निपटा लें। अगर कोई आर्गनाइज्ड नहीं लग रहा है, उसको ट्रैक पर लाएं। आपको अपने तरीके से रहना चाहिए। आज शाम तक आपके एफर्ट साफ दिखेंगे। कुछ चीजें सुबह से ही अच्छी दिखेंगी।

Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल आज मनी मैटर्स स्टडी रहेंगे, जिससे आपका दिन अच्छा रहेगा, आप इमोशनली चीजों पर पैसा खर्च ना करें, पैसों के मामले में आज का दिन सेंसिबल चॉइस का दिन है। आज आप अच्छे से जानेंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और किस चीज का आप आगे इंतजार कर सकते हैं।इससे चीजों को सिंपल रखने में मदद मिलेगी। पैसों के मामले में अगर किसी चीज को आपको कंफर्म करना है तो पहले अच्छे डिटेल्स चेक कर लें। लापरवाही करने से बचें।

Leo Love horoscope today, सिंह लव राशिफल

आज आप खुद को अधिक कंट्रोल करेंगे, बल्कि आपको प्यार में थोड़ा अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन अच्छा हो, लेकिन आप लगातार प्यार की केयर करेंगे, ड्रामा की नहीं। आज प्यार भरे शब्द आपको इंप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर इसके पीछे की कोशिशें कमजोर हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप देख सकते हैं, क्या दूसरा इंसान भी वास्तविक है। अगर आपको कुछ अजीब लगे, तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। आज आज चीजों को नोटिस करना प्रैफर कर सकते हैं कि पैटर्न अपने आप बदल रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आप ऐसे इंसान की तरफ जाएंगे, जो सभी का सम्मान करता हो, कॉन्फिडेंट हो। ऐसी अटेंशन जो बहुत खास हो अधिक देर तक आपका ध्यान अपनी तरफ रखे।