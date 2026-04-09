Leo, सिंह राशिफल 9 अप्रैल 2026: सिंह राशि वाले पैसों के मामले में लापरवाही ना करें, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। पैसों के मामले में अगर किसी चीज को आपको कंफर्म करना है तो पहले अच्छे डिटेल्स चेक कर लें।
Leo horoscope prediction 9 April 2026:आज का दिन आज क्लिएरिटी के साथ शुरू करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि सिंपल दिशा निर्देश हों। आज आपा मूड पहले से संयमित रहेगा। छोटी से छोटी जिम्मेदारियों पर आपको खास ध्यान देना होगा। आपको आगे भागने की जरूरत नहीं, आप स्लो रह सकते हैं, लेकिन सभी चीजों से अच्छे से डील करें। आज बातचीत में धैर्य बहुत जरूरी है। आज किसी की गति आपसे कम हो सकती है, आप इसे नोचिस करेंगे, इससे आपको झल्लाहट होगी। नापने और मापने के चक्कर में आपको अपनी ताकत नहीं खोनी है। आपको अपनी ताकत को और प्रभावशाली बनाना है।
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
आज काम में अनुशासन कीजरूरत है। आपको आज क्लियर आइडियाज के साथ काम करना है कि आपको किस काम को करने की जरूरत है। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा धैर्य रखना होगा, शायद आपको ये पहले से ज्यादा लगे। किसी काम को करने के लिए रिविजन की भी जरूरत है। हर डिटेल की चेकिंग जरूरी है। आज कोई किसी काम के लिए ज्यादा समय भी ले सकता है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी गति को फोर्स करके कम ना करें। आज का दिन अच्छा है कि आप बेकार के काम निपटा लें। अगर कोई आर्गनाइज्ड नहीं लग रहा है, उसको ट्रैक पर लाएं। आपको अपने तरीके से रहना चाहिए। आज शाम तक आपके एफर्ट साफ दिखेंगे। कुछ चीजें सुबह से ही अच्छी दिखेंगी।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आज मनी मैटर्स स्टडी रहेंगे, जिससे आपका दिन अच्छा रहेगा, आप इमोशनली चीजों पर पैसा खर्च ना करें, पैसों के मामले में आज का दिन सेंसिबल चॉइस का दिन है। आज आप अच्छे से जानेंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और किस चीज का आप आगे इंतजार कर सकते हैं।इससे चीजों को सिंपल रखने में मदद मिलेगी। पैसों के मामले में अगर किसी चीज को आपको कंफर्म करना है तो पहले अच्छे डिटेल्स चेक कर लें। लापरवाही करने से बचें।
Leo Love horoscope today, सिंह लव राशिफल
आज आप खुद को अधिक कंट्रोल करेंगे, बल्कि आपको प्यार में थोड़ा अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन अच्छा हो, लेकिन आप लगातार प्यार की केयर करेंगे, ड्रामा की नहीं। आज प्यार भरे शब्द आपको इंप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर इसके पीछे की कोशिशें कमजोर हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप देख सकते हैं, क्या दूसरा इंसान भी वास्तविक है। अगर आपको कुछ अजीब लगे, तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। आज आज चीजों को नोटिस करना प्रैफर कर सकते हैं कि पैटर्न अपने आप बदल रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आप ऐसे इंसान की तरफ जाएंगे, जो सभी का सम्मान करता हो, कॉन्फिडेंट हो। ऐसी अटेंशन जो बहुत खास हो अधिक देर तक आपका ध्यान अपनी तरफ रखे।
Leo Health horoscope for today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक तौर पर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, अगर आप बिना रुके काम करते रहे। आज आपके ऊपर जिम्मेदारियों का दवाब पहले से कहीं ज्यादा हो सकता है। अगर आप इसे इग्नोर करेगें, तो बैचेन हो सकते हैं,आपको थकान भी हो सकती है। थोड़ा रुककर काम करेंगे, तो आपकी अच्छी मदद होगी। आज समय पर खाना खाएं और स्ट्रेचिंग करें। फोकस करके कोईकाम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठें, रिसेट करके आप और अच्छा काम कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें