सिंह राशिफल 8 सितंबर : सिंह राशि वालों के लिए दिन रहेगा सामान्य, प्रेमी के साथ बिताएं समय, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज लव को एक्सप्रेस करें और प्रेमी के साथ लव लाइफ का आनंद लें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 07:42 AM
Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 8 सितंबर 2025: आज लव को एक्सप्रेस करें और प्रेमी के साथ लव लाइफ का आनंद लें। एक स्टेबल ऑफिशियल लाइफ रखें जहां सारे टास्क्स समय पर पूर होते रहें। कुछ धन की समस्या हो सकती है। लव लाइफ में शांत रहें और अपने लवर को ज्यादा टाइम दें। प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव रहेगी लेकिन थोड़ी उथल-पुथल भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति को आज अच्छे से संभालें। स्वास्थ्य आज अच्छा है।

लव राशिफल- प्रेमी की भावनाओं को आहत न होने दें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजब से रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपका प्रेमी भी बहुत से मुद्दों में आपका दिल दुखा सकता है। इस पर खुलकर बात करें ताकि इश्यूज क्लियर हो जाएं। तुम्हें अपने स्टेटमेंट्स और लवर के साथ बिताए गए टाइम में भी केयरफुल रहना होगा। आपके द्वारा कहे गए कुछ शब्द लवर द्वारा मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। मैरिड फीमेल्स आज कंसीव भी कर सकती हैं।

करियर राशिफल- मीटिंग पर न्यू आइडियाज शेयर करें लाओ और अपने आइडिया बिना घबराए शेयर करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा और टीम सेशन्स में अपने टेम्पर पर कंट्रोल भी जरूरी है। जो लोग क्रिएटिव सेक्टर्स में हैं, जैसे आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग और एनीमेशन, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। अगर आज तुम्हारा जॉब इंटरव्यू शेड्यूल है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। न्यू वेंचर लॉन्च करना अच्छा है और एंटरप्रेन्योर नई पार्टनरशिप्स भी साइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कॉम्पेटिटिव एग्जामिनेशन्स दे रहे हैं वो आज एग्जाम क्लियर कर पाएंगे।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर चलें। इन्वेस्टमेंट्स में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपकी मदद कर सकता है। संपत्ति विरासत में मिल सकती है या आप किसी प्रॉपर्टी पर चल रहा कानूनी विवाद जीत सकते हो। दिन का दूसरा भाग दान करने और किसी जरूरतमंद सिबलिंग को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी अच्छा है। व्यापारियों को विदेश से फंड मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई सीरियस हेल्थ इश्यू नहीं होगा फिर भी लाइफस्टाइल पर कंट्रोल रखें। कुछ पुरुष जातकों को वायरल फीवर, सर दर्द, आई कंजक्टिवाइटिस या कफ की शिकायत हो सकती है जो दिन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। प्रेगनेंट फीमेल्स को अंडरवॉटर एक्टिविटीज समेत एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। इवनिंग फैमिली के साथ बिताएं ताकि मेंटल स्ट्रेस कम हो।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

