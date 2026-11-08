आज का सिंह राशिफल (8 नवंबर 2026):केतु आज आपको पीछे रहने को कहेगा
Leo Horoscope in hindi: किसी कठिन काम को हाथ लगाने के बाद आपके भीतर उसे पूरा करने का भरोसा बढ़ेगा।
मन में बेचैनी और सुस्ती रहेगी, फिर भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का कोई साहसी फैसला आपको अधिक मेहनत की ओर ले जाएगा। शुरुआत में उठने वाला संकोच पूरे दिन की दिशा तय नहीं करेगा। अपनी बात कहने और संपर्क करने की इच्छा आगे बढ़ेगी। भाई बहनों से बातचीत अच्छी होगी और छोटे सफर के लिए दिन अनुकूल रहेगा। फोन पर की गई चर्चा भी सहज रहेगी। सिंह राशि के पहले भाव में केतु खुद को थोड़ा पीछे रखने और हर मौके पर सामने आने की इच्छा छोड़ने का भाव देगा। इस कारण भीतर शांत रहने की चाह और काम के लिए पहल, दोनों साथ महसूस होंगे।
सिंह आज का करियर राशिफल
साहस के साथ लिया गया निर्णय आपको काम में अधिक मेहनती बनाएगा। अपनी क्षमता पर भरोसा धीरे धीरे व्यवहार में दिखेगा। नौकरी में किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए पहल उपयोगी रहेगी, हालांकि पद या आय में बदलाव का पक्का संकेत नहीं है। तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री बुध बातचीत, संदेश और पढ़ाई को प्रमुख बनाएगा। किसी संपर्क से दोबारा चर्चा होने की संभावना रहेगी। अपनी बात साफ रखने का अवसर मिलेगा। छात्रों को पढ़ाई में अपेक्षाकृत सहज सफलता मिलने के योग हैं। विषय समझने और तैयारी का उपयोग करने में बहुत उलझन नहीं रहेगी। बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहने और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। अपने मुख्य काम पर लगातार समय दें। दिन की प्रगति एक बार के उत्साह से अधिक दोहराए गए प्रयास में दिखाई देगी।
सिंह आज का धन राशिफल
आर्थिक लाभ के लिए लगातार कोशिश जरूरी रहेगी। प्रयास जारी रखने पर लाभ के योग हैं, जबकि बीच में काम छोड़ देने से संभावना कमजोर पड़ सकती है। किसी संपर्क या छोटी यात्रा का विषय काम से जुड़ा हो सकता है, पर हर बातचीत को कमाई का आश्वासन मानना ठीक नहीं होगा। आज धन का पक्ष धैर्य और मेहनत से जुड़ा है। जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी रहेगी और उसी के कारण ध्यान बार बार नतीजे पर जाएगा। लाभ की दिशा में चल रहे काम को नियमित समय दें। सुस्ती में कोशिश रोक देना आज की साफ चेतावनी है। आर्थिक संतोष तत्काल चमत्कार से नहीं, अपने प्रयास को आगे बढ़ता देखने से मिलेगा।
सिंह आज का लव राशिफल
वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा। मन की बेचैनी के बावजूद घर में संबंध का आधार बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ सामान्य बातचीत सहज होगी और अपनी बात साझा करने की गुंजाइश रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे भाई बहनों के साथ संपर्क अच्छा रहेगा, फोन पर बातचीत ठीक चलेगी और छोटी यात्रा अनुकूल होगी। किसी करीबी तक अपनी बात पहुंचाना कठिन नहीं लगेगा। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना परिवार की चर्चा में खुशी ला सकती है। उनके इच्छित परिणाम के योग भी हैं। अपनी सुस्ती को दूसरे की उपेक्षा का रूप न लेने दें। आज रिश्तों में संतुलन बना रहेगा और बातचीत के छोटे अवसर दिन को जोड़कर रखेंगे। शाम की कोई सामान्य चर्चा भी आपको अपने लोगों के करीब महसूस कराएगी।
सिंह आज का हेल्थ राशिफल
सुस्ती और असहज मन दिन की शुरुआत को धीमा कर सकते हैं। किसी काम के लिए तैयार होने में समय लगेगा, फिर आत्मविश्वास बढ़ने पर सक्रियता की इच्छा भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर संकेत किसी बीमारी या खास सुधार का दावा नहीं करते। आज मुख्य अनुभव ऊर्जा की गति में अंतर का रहेगा। कभी शांत बैठने का मन होगा और कभी काम पकड़ने का उत्साह आएगा। अपनी गतिविधि को छोटे हिस्सों में रखें। मन के पीछे हटने की इच्छा को समझने से दिन का दबाव कम महसूस होगा। काम शुरू होने के बाद आपकी तत्परता बढ़ेगी और अपने प्रयास को लेकर भीतर का भरोसा मजबूत रहेगा।
क्या करें
जिस व्यक्ति से काम की बात करनी है, उसे फोन करें। संपर्क के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
क्या न करें
बेचैनी में शुरू किया हुआ प्रयास बीच में न छोड़ें। आगे बढ़ते काम से भरोसा बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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