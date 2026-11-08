आज का सिंह राशिफल (8 नवंबर 2026):केतु आज आपको पीछे रहने को कहेगा

Leo Horoscope in hindi: किसी कठिन काम को हाथ लगाने के बाद आपके भीतर उसे पूरा करने का भरोसा बढ़ेगा।

मन में बेचैनी और सुस्ती रहेगी, फिर भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का कोई साहसी फैसला आपको अधिक मेहनत की ओर ले जाएगा। शुरुआत में उठने वाला संकोच पूरे दिन की दिशा तय नहीं करेगा। अपनी बात कहने और संपर्क करने की इच्छा आगे बढ़ेगी। भाई बहनों से बातचीत अच्छी होगी और छोटे सफर के लिए दिन अनुकूल रहेगा। फोन पर की गई चर्चा भी सहज रहेगी। सिंह राशि के पहले भाव में केतु खुद को थोड़ा पीछे रखने और हर मौके पर सामने आने की इच्छा छोड़ने का भाव देगा। इस कारण भीतर शांत रहने की चाह और काम के लिए पहल, दोनों साथ महसूस होंगे।

साहस के साथ लिया गया निर्णय आपको काम में अधिक मेहनती बनाएगा। अपनी क्षमता पर भरोसा धीरे धीरे व्यवहार में दिखेगा। नौकरी में किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए पहल उपयोगी रहेगी, हालांकि पद या आय में बदलाव का पक्का संकेत नहीं है। तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री बुध बातचीत, संदेश और पढ़ाई को प्रमुख बनाएगा। किसी संपर्क से दोबारा चर्चा होने की संभावना रहेगी। अपनी बात साफ रखने का अवसर मिलेगा। छात्रों को पढ़ाई में अपेक्षाकृत सहज सफलता मिलने के योग हैं। विषय समझने और तैयारी का उपयोग करने में बहुत उलझन नहीं रहेगी। बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहने और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। अपने मुख्य काम पर लगातार समय दें। दिन की प्रगति एक बार के उत्साह से अधिक दोहराए गए प्रयास में दिखाई देगी।

सिंह आज का धन राशिफल आर्थिक लाभ के लिए लगातार कोशिश जरूरी रहेगी। प्रयास जारी रखने पर लाभ के योग हैं, जबकि बीच में काम छोड़ देने से संभावना कमजोर पड़ सकती है। किसी संपर्क या छोटी यात्रा का विषय काम से जुड़ा हो सकता है, पर हर बातचीत को कमाई का आश्वासन मानना ठीक नहीं होगा। आज धन का पक्ष धैर्य और मेहनत से जुड़ा है। जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी रहेगी और उसी के कारण ध्यान बार बार नतीजे पर जाएगा। लाभ की दिशा में चल रहे काम को नियमित समय दें। सुस्ती में कोशिश रोक देना आज की साफ चेतावनी है। आर्थिक संतोष तत्काल चमत्कार से नहीं, अपने प्रयास को आगे बढ़ता देखने से मिलेगा।

सिंह आज का लव राशिफल वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा। मन की बेचैनी के बावजूद घर में संबंध का आधार बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ सामान्य बातचीत सहज होगी और अपनी बात साझा करने की गुंजाइश रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के तीसरे भाव में रहेगा। इससे भाई बहनों के साथ संपर्क अच्छा रहेगा, फोन पर बातचीत ठीक चलेगी और छोटी यात्रा अनुकूल होगी। किसी करीबी तक अपनी बात पहुंचाना कठिन नहीं लगेगा। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना परिवार की चर्चा में खुशी ला सकती है। उनके इच्छित परिणाम के योग भी हैं। अपनी सुस्ती को दूसरे की उपेक्षा का रूप न लेने दें। आज रिश्तों में संतुलन बना रहेगा और बातचीत के छोटे अवसर दिन को जोड़कर रखेंगे। शाम की कोई सामान्य चर्चा भी आपको अपने लोगों के करीब महसूस कराएगी।

सिंह आज का हेल्थ राशिफल सुस्ती और असहज मन दिन की शुरुआत को धीमा कर सकते हैं। किसी काम के लिए तैयार होने में समय लगेगा, फिर आत्मविश्वास बढ़ने पर सक्रियता की इच्छा भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर संकेत किसी बीमारी या खास सुधार का दावा नहीं करते। आज मुख्य अनुभव ऊर्जा की गति में अंतर का रहेगा। कभी शांत बैठने का मन होगा और कभी काम पकड़ने का उत्साह आएगा। अपनी गतिविधि को छोटे हिस्सों में रखें। मन के पीछे हटने की इच्छा को समझने से दिन का दबाव कम महसूस होगा। काम शुरू होने के बाद आपकी तत्परता बढ़ेगी और अपने प्रयास को लेकर भीतर का भरोसा मजबूत रहेगा।

क्या करें जिस व्यक्ति से काम की बात करनी है, उसे फोन करें। संपर्क के लिए दिन अनुकूल रहेगा।