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सिंह राशिफल 8 जून 2026 : सिंह राशि वालों के रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार, करियर में मिल सकती है अच्छी खबर

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Singh Rashifal Today, 8 June 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए 8 जून का दिन मिलाजुला रहने के संकेत हैं। दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक स्वास्थ्य, करियर, धन और पारिवारिक जीवन में क्या असर रहेगा, जानिए आज का सिंह राशिफल।

सिंह राशिफल 8 जून 2026 : सिंह राशि वालों के रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार, करियर में मिल सकती है अच्छी खबर

Leo Horoscope, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। सुबह से कुछ काम एक साथ सामने आ सकते हैं, इसलिए दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे सारे काम पूरे होते जाएंगे। किसी पुराने मामले में चल रही चिंता भी कम हो सकती है। आज लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचेंगे तो दिन आसानी से निकल जाएगा। घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है।

सिंह राशि का लव राशिफल

प्यार के मामले में आज दिन अच्छा कहा जा सकता है। अगर रिश्ते में पिछले कुछ समय से दूरी महसूस हो रही थी तो आज बातचीत के जरिए हालात बेहतर हो सकते हैं। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। घर के कामों में एक-दूसरे का साथ मिलेगा।

सिंह राशि का करियर राशिफल

नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है। ऑफिस में कोई जरूरी जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत करेंगे तो उसका फायदा भी मिलेगा। किसी पुराने काम की तारीफ सुनने को मिल सकती है। कारोबार करने वालों को ग्राहकों से अच्छा सहयोग मिलेगा। हालांकि पैसों से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर ही लें। किसी के भरोसे काम छोड़ने की बजाय खुद निगरानी रखना बेहतर रहेगा।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर या परिवार की जरूरतों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। पुराने लेन-देन से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है। फिजूल खर्च से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन थकान महसूस हो सकती है। काम के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। समय पर खाना खाएं और पानी पीने में लापरवाही न करें। बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। अगर कई दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है तो आज इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शरीर को जितना आराम मिलेगा, उतना अच्छा महसूस करेंगे।

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आज की सलाह

हर काम अपने समय पर होगा। बेवजह चिंता करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें, दिन बेहतर तरीके से निकल जाएगा।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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