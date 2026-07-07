सिंह राशिफल 8 जुलाई: सिंह राशि आज रिश्ते में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Leo Horoscope Today 8 July 2026 Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal: सिंह राशि वालों को आज अपने रिश्ते में सतर्कता बरतनी होगी। जानें आज यानी 8 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
Leo Horoscope Today 8 July 2026 Aaj Ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 8 जुलाई: दिन की शुरुआत थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। मन में बिना वजह भारीपन, काम में धीमापन या कुछ अड़चनें महसूस हो सकती हैं। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर ज्यादा ताकत खर्च न करें। सड़क पर, यात्रा में और जल्दबाजी वाले फैसलों में सावधानी जरूरी रहेगी। किसी काम के देर होने से चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन उसका असर अपने व्यवहार पर न आने दें। दोपहर के बाद माहौल खुलने लगेगा। सोच थोड़ी आगे की तरफ जाएगी, किसी सलाह, यात्रा, सीख या प्रेरक बातचीत से राहत मिल सकती है। चंद्रमा के बदलते असर से पहले हिस्से में भीतर का दबाव और उलझन दिखेगी, जबकि बाद के हिस्से में दृष्टिकोण बेहतर होगा। शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और नरमी दे रहा है, इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे, लेकिन केतु का असर यह भी कहता है कि मन पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए छवि से ज्यादा सच्चाई पर टिके रहें। किसी लंबित बात को शाम तक नए नजरिए से देखेंगे तो हल्की राह दिख सकती है। खुद पर कठोर होने के बजाय दिन को हिस्सों में बांटकर चलें।
लव राशिफल
रिश्तों में मतभेद की संभावना है, खासकर यदि दोनों अपनी बात मनवाने पर अड़ जाएं। सुबह के समय छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। साथी के शब्दों को तुरंत हमला न मानें। राहु का प्रभाव साझेदारी में उलझन बढ़ा सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी उम्मीद और व्यवहार का अंतर खल सकता है। दोपहर के बाद स्थिति नरम पड़ सकती है। साथ बैठकर सामान्य बात करना, बाहर थोड़ी देर घूमना या किसी साझा विषय पर बात करना तनाव कम करेगा। अपनी वाणी संभालना ही आज रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है।
करियर राशिफल
कामकाज में दबाव के साथ प्रदर्शन भी जुड़ा रहेगा। मंगल करियर क्षेत्र में मेहनत और तत्परता दे रहा है, इसलिए आप काम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन आज जल्दबाजी गलतियां करा सकती है। सुबह किसी फाइल, टारगेट या जिम्मेदारी में अटकाव महसूस हो सकता है। धैर्य रखकर चरणबद्ध तरीके से काम करें। व्यापार में लाभ की संभावना बनी रहेगी, पर जोखिम भरे फैसले या अटकल पर आधारित निवेश सोच-समझकर ही करें। छात्रों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी भारी हो सकती है। बाद में ध्यान बेहतर बैठेगा, खासकर जब पढ़ाई को बड़े लक्ष्य से जोड़ेंगे। वरिष्ठों से मिली सलाह या फीडबैक उपयोगी साबित हो सकती है।
फाइनेंस राशिफल
धन के मामले में बहुत बड़े उतार-चढ़ाव का संकेत नहीं है, लेकिन निर्णय में संतुलन जरूरी है। किसी निवेश या खरीद में आकर्षण ज्यादा हो सकता है, पर हर चमकती चीज उपयोगी नहीं होती। सट्टे जैसी जल्द लाभ वाली सोच से बचना बेहतर रहेगा, या बहुत सीमित और सोच-समझकर ही कदम उठाएं। काम से जुड़ा खर्च आ सकता है। परिवार या यात्रा से संबंधित भुगतान भी निकल सकता है। शाम तक आर्थिक निर्णयों पर समझ थोड़ी साफ होगी। तब तुलना करके कदम उठाएं।
सेहत राशिफल
मूड का असर शरीर पर दिख सकता है। सुबह के समय थकान, सुस्ती या शरीर में हल्का भारीपन लग सकता है। बहुत देर तक एक ही मुद्रा में बैठने से असुविधा बढ़ेगी। छोटा ब्रेक लेते रहें। सड़क पर सावधान रहें। दोपहर के बाद मन बेहतर होगा, इसलिए हल्की स्ट्रेचिंग, खुली हवा और पर्याप्त पानी लाभ देंगे। नींद की लय बिगड़ने न दें।
आज की सलाह: प्रतिक्रिया धीमी रखें, रास्ते और रिश्ते दोनों में अतिरिक्त सावधानी आपके काम आएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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