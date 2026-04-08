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सिंह राशिफल 8 अप्रैल 2026: काम में भटकेगा मन, नई चीज खरीदने में ना करें जल्दबाजी, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 08, 2026 05:53 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 8 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा।

सिंह राशिफल 8 अप्रैल 2026: काम में भटकेगा मन, नई चीज खरीदने में ना करें जल्दबाजी, पढ़ें पूरा राशिफल

Leo Horoscope Today 8 April 2026, सिंह राशिफल : आज का दिन थोड़ा पर्सनल या अपने जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन यह ज्यादा इमोशनल भरा नहीं होगा। बस अंदर से एक सुकून है। आप बस अपने अंदर की भावनाओं और जो चीजें आपके लिए सच में जरूरी हैं, उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। जब चंद्रमा धनु राशि में और मूल नक्षत्र में होता है, तब आपका ध्यान दिखावे से हटकर सच्चाई की ओर जाने लगता है। आप उन चीजो को ज्यादा महत्व देते हैं जो सच में असली लगती हैं, न कि सिर्फ ऊपर से अच्छी दिखती हैं। आज आपके मन में अपनी बात खुलकर कहने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन आप सही समय और सही शब्दों का इंतजार करेंगे। आप जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहते, बल्कि ठीक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं।

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सिंह लव राशिफल

आज आप अपने दिल की भावनाओं को अच्छे से समझ रहे हैं, भले ही आप सब कुछ बोलकर न बता रहे हों। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको समझ आएगा कि क्या अच्छा चल रहा है और क्या नहीं। आज छोटी सी छोटी बातें साफ दिखने लगेंगी। आप तुरंत कुछ कहने के बजाय पहले अपनी भावनाओं को समझना चाहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपको सिर्फ दिखावे वाली चीजें पसंद नहीं आएंगी। आप कुछ सच्चा और दिल से जुड़ा रिश्ता चाहते हैं।

सिंह करियर राशिफल

आज काम में आपका मन थोड़ा भटकता रहेगा। आप अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन हर काम में बराबर दिलचस्पी नहीं रहेगी। जो काम रोज-रोज एक जैसे होते हैं, उनमें आपका मन जल्दी हट सकता है। लेकिन जिन कामों में आप अपनी सोच और नया आइडिया लगा सकते हैं, उनमें आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आज आपके भीतर यह ख्याल भी आ सकता है कि क्या आप यह काम लंबे समय तक करना चाहते हैं या नहीं। यह कोई पक्का फैसला नहीं है, बस एक सोच है जो आती-जाती रहेगी। आज खुद को जबरदस्ती एक ही तरीके से काम करने के लिए मजबूर न करें। जैसे आपका मन और रफ्तार चले, वैसे काम करें। फिर भी आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा अलग तरीके से।

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सिंह मनी राशिफल

आज आप पैसों को लेकर थोड़ा सोच-समझकर चलेंगे। आज आप ध्यान देंगे कि जो खर्च कर रहे हैं, वह सच में जरूरी है या नहीं।कुछ खर्च ऐसे लग सकते हैं जो पहले ठीक लगते थे, लेकिन अब उतने जरूरी नहीं लग रहे। आज तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है। यह समय सिर्फ सोचने और समझने का है। कोशिश करें कि मूड या अचानक मन होने पर पैसा खर्च न करें। खासकर किसी नई चीज पर खर्च करने से पहले थोड़ा समय लें और फिर फैसला करें।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज आपकी ऊर्जा कभी ज्यादा तो कभी कम महसूस हो सकती है। जब आप काम को मन से करेंगे,तब आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन जब मन नहीं लगेगा, तब थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। आज न बहुत ज्यादा काम करें और न ही बिल्कुल खाली बैठें। सबसे अच्छा यही है कि संतुलन बनाकर चलें और अपने शरीर की सुनें, न कि किसी सख्त रूटीन के पीछे भागें।

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आज का सलाह

जो चीज आपको अंदर से सही लगती है, उसे समझें और उसी पर ध्यान दें। पुरानी आदतों या जैसे चीजें चल रही थीं, उन्हें बस बनाए रखना उतना जरूरी नहीं है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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