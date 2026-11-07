सिंह राशिफल (7 नवंबर 2026): आर्थिक तरक्की के बनेंगे योग, जीवनसाथी और भाई-बहन का मिलेगा साथ

सिंह राशि वालों के लिए 7 नवंबर 2026 का दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। कोई साहसी फैसला काम का दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन अपने प्रयासों से आर्थिक तरक्की के योग बनेंगे। साझा धन या किसी जरूरी जवाब का इंतजार लंबा हो सकता है।

Leo Horoscope Today 7 November 2026, Aaj Ka Singh Rashifal: कोई साहसी फैसला आज आपको पहले से अधिक मेहनत की ओर ले जा सकता है। दिन में काम का हिस्सा बड़ा रहेगा और उसके साथ तनाव या बेचैनी होने की आशंका है। छोटे भाई या बहन का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री शनि की स्थिति, अष्टम शनि, साझा धन और निजी चिंता के मामलों को धीमा रखेगी। किसी उत्तर की प्रतीक्षा लंबी लगेगी और बात आगे चलकर खुलेगी। आर्थिक प्रगति के योग अपनी मेहनत से बनेंगे। जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे और बच्चे बेहतर प्रदर्शन करके मनचाहा परिणाम पाएंगे। काम का दबाव पूरे दिन का रंग फीका नहीं करेगा, लेकिन जल्दी नतीजा चाहने की बेचैनी से सावधान रहें।

सिंह राशि का करियर राशिफल आज काम आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास पर भरोसा रखना पड़ेगा। साहसी निर्णय लेने की संभावना है और वह निर्णय आपके हिस्से की मेहनत बढ़ा सकता है। किसी जवाब का इंतजार चल रहा है तो उसकी गति धीमी लगेगी। तुला राशि के तीसरे भाव में नीच राशि का मार्गी सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान से जुड़ी बातचीत को केंद्र में लाएगा। अपना पक्ष रखने की जरूरत महसूस होगी। फोन पर संपर्क करने और छोटी यात्रा के लिए दिन का आगे का हिस्सा अनुकूल रहेगा। काम की योजना सरल रखें। पढ़ाई और बच्चों के प्रदर्शन से अच्छी बात सामने आएगी। बच्चे अपने प्रयास में बेहतर करेंगे और इच्छित परिणाम हासिल करेंगे। दफ्तर में आपके निर्णय की अहमियत उसके बाद किए गए काम से जुड़ी रहेगी। आज मेहनत का विस्तार ज्यादा स्पष्ट होगा, जबकि हर पेशेवर नतीजा तुरंत सामने आने का संकेत नहीं है।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल पैसों की प्रगति मेहनत के सहारे होने के योग हैं। आसानी से रकम आने का वादा आज के संकेत नहीं करते। साझा धन से जुड़ी बात में उत्तर देर से मिल सकता है। किसी जानकारी का इंतजार आर्थिक सोच को व्यस्त रखेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के दूसरे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद तुला राशि के तीसरे भाव में आएगा। पहले परिवार के खर्च और खानपान की चर्चा होगी, फिर अपने प्रयास और संपर्क पर ध्यान जाएगा। किसी उत्तर के आधार पर आगे का खर्च तय करने में जल्दबाजी न करें। आज पैसे की बातचीत घर के सामान्य विषयों के साथ होगी। आपकी कमाई की उम्मीद का संबंध किए गए काम से रहेगा, इसलिए आर्थिक सोच भी मेहनत के आसपास घूमेगी।

सिंह राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। दिन का दबाव साझा करने के लिए यह रिश्ता सहज जगह बनेगा। छोटे भाई या बहन का साथ मिलने से अपने फैसले पर भरोसा बढ़ेगा। परिवार की बातचीत में खर्च और खाने की पसंद जैसे रोजमर्रा के विषय रहेंगे। बच्चों की प्रगति से खुशी होगी और उनके मनचाहे नतीजे परिवार के लिए अच्छा पल बनेंगे। दोपहर के बाद संपर्क करना आसान लगेगा। अपने किसी करीबी से फोन पर बात अच्छी जाएगी। निजी चिंता के कारण कुछ बात मन में अटकी रहेगी, फिर भी परिवार का अपनापन साफ महसूस होगा। साथ बैठने का थोड़ा समय रखें। आज घर में सुखद अनुभव का आधार बड़ी घटना से अधिक अपनों का साथ रहेगा।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल मेहनत की अधिकता से तनाव और बेचैनी होने की संभावना है। किसी उत्तर की प्रतीक्षा मन को व्यस्त रखेगी और काम का बोझ अलग महसूस होगा। स्वास्थ्य के किसी खास परिणाम का संकेत नहीं है, लेकिन दिन हल्का रहने का वादा भी नहीं करता। सामान्य खानपान पर परिवार की बातचीत होगी। अपनी गतिविधियों के बीच विश्राम का अंतराल तय करें। छोटे भाई या बहन से मिला भरोसा मन का दबाव कुछ हल्का करेगा। किसी साहसी फैसले के बाद उत्साह बढ़ेगा, पर उसके साथ अधिक काम भी जुड़ सकता है। दिन में मन की गति और काम की धीमी प्रगति के बीच अंतर महसूस होगा।

शुभ अंक- 9 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- अपने काम का एक स्पष्ट लक्ष्य रखें और पहले उसी पर समय लगाएं।

क्या न करें- देर से आए उत्तर को लेकर किसी अपने से नाराजगी न जताएं।