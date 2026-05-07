Aaj ka Singh Rashifal, आज का सिंह राशिफल 7 मई 2026: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन
LEO horoscope today, Singh Rashifal: सिंह राशि सूर्य की राशि है। राशि चक्र की यह छठी राशि है। एस्ट्रोलॉजर इशिता से जानें कैसा रहेगा आज सिंह राशि वालों का दिन
Leo Horoscope Today, May 7, 2026: वर्कलोड और हेल्थ की आदतों के लिए आपको सही से एक रुटीन को फ़लो करने की जरूरत है। एक अच्छी रिद्धम आपको एक अच्छे मूड से अधिक हेल्प करेगी। आपको इससे प्रॉडक्टिविटी से लेकर कॉन्फिडेंस भी मिलेा। आपको देखना है कि आपके रुटीन में कहां करेक्शन हो सकती है। यह आपके खाने का समय, आपके नींद का समय, एक्सरसाइज और रिपीट वर्क हो सकता है। आपको एक दिन में सभी कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। स्टडी एफर्ट आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आज का दिन अपने शरीर की लिमिट को तय करें और शेड्यूल को हैवी ना बनाएं?
Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
प्यार में आज प्रैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ऐसे अफेक्शन की उम्मीद ना करें जो सिर्फ बड़े-बड़े शब्दों से मजबूत होगी। अगर आप पार्टनर की किसी काम में मदद करेंगे, उनसे वादे निभाएंगे तो ही वो इस प्यार के बंधन को मजबूत मानेंगे। आपको केयर को एक्शन के जरिए दिखाना है।आप दोनों में कनेक्सन शांति से बनना चाहिए, लेकिन ये ईमानदारी से हो।आपको अपने स्टडी व्यवहार को कम नहीं करना है। प्यार वहां बढ़ता है जहां प्यार सिंपल तरीके से दिखता है। एक व्यक्ति आपकी वैल्यू करता है जो आपके समय और एफर्ट में खड़ा रहता है।
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
आज काम में आर्डर और धैर्य दोनों ही चाहिए होगा। आज कर्मचारी डेडलाइन, सर्विस टास्क, स्टाफ कोर्डिनेशन, गलतियां, हेल्थ से जुड़ी दखल से डील करना होगा। किसी भी लूज डिटेल को आखिर के लिए ना छोड़ें, इसे तुरंत हल करें। एक क्लियर सिक्वेंस आपके तनाव को कम करेगा। बिजनेस ऑनर्स आज डिलिवरी चेक की जरूरत होगी? एक स्टडी हेबिट की जरूरत आज स्टूडेंट्स को होगी। वे फुल रुटीन को बदले ना। अगर आपका तनाव और प्रैशर बढ़ रहा है, तो इसे कम करें और अगले स्टेप में इसे अच्छे से हैंडल करें। अगर दूसरे भी आप पर निर्भर हैं, तो आपको उनसे सही टाइमिंग शेयर करनी है।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आपको आज अपने रोज के खर्चों को अच्छे से देखने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर खर्चे, काम को लेकर, खाने के , घूमने के खर्चे आपके बजट को खराब कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि कहां से पैसा आपकी लीक हो रहा है। अनुशासन रखेंगे तो सेविंग अच्छी होगीम। निवेश को ध्यान औरसांति से देखना है, जल्दबाजी से बचें।अगर काम और हेल्थ दोनों के खर्चे बढ़ें तो देखें कि किस चीज से समस्या सोल्व होगी। पैसा आपके लिए स्टडी फील करता है जब आपकी रोज की आदते क्लियर होती है। आपके लिए एक सही किया हुआ खर्चा अच्छे लाभ दे सकता है। आपको अपनी छोटी पैमेंट को भी विजिबल करना होगा, जिससे वो छिपी हुआ आदतें ना बन जाएं।
Leo Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
एक पैक्ट रूटीन आपकी बैक को, हार्ट एरिया, नींद, स्टेमिना पर असर डाल सकता है। आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप आगे बढञ रहे हैं, लेकिन आपका शारीर आपसे अच्छे टाइमिंग को कह रहा है।अगर दिन भर में आपको कई काम हों. तो आपको थकान अचानक आएगी। दिन को छोटे-छोटे ब्लॉक्स में तोड़ें, हर चीज को एक बार में पुश ना करें। आप अगर बहुत थके हैं तो पहले खाना खा लें? ओवरएग्जर्शन से बचें। लाइट, स्ट्रेचिंग, पानी पीना, स्लो इवनिंग आपको रिकवर होने में मदद करेगा। अपनी लिमिट का सम्मान करें, इससे आपकी एनर्जी बहुत रिलाएबल होगी।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें