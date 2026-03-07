सिंह राशिफल 7 मार्च: सिंह राशि आज के दिन अपना प्लान-बी तैयार रखें, पढ़ें आज का सिंह राशिफल

सिंह राशिफल 7 मार्च: सिंह राशि आज के दिन अपना प्लान-बी तैयार रखें, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Leo Horoscope today 7 March 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Horoscope Today 7 March 2026 Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 7 मार्च 2026: अपनी लव लाइफ में कूल रहने की कोशिश करें। आज के दिन काम पर सबसे अच्छे नतीजे दें। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो। आज के दिन आप अपने रिलेशनशिप में खुश रहेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां लें। पैसे के मामले को ध्यान से संभालें। आपकी सेहत आपको थोड़ी परेशान दे सकती है।
सिंह राशि आज के दिन अपना प्लान-बी तैयार रखें, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपने रिलेशन को उथल-पुथल से दूर रखें। आपका लवर आज पजेसिव हो सकता है। इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपनी लव लाइफ में किसी तीसरे इंसान की दखलअंदाजी से सावधान रहने की कोशिश करें। आपका पार्टनर आज गुमराह हो सकता है या उसे गलत जानकारी मिल सकती है, जिससे कुछ जातकों को मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। अपने रिलेशनशिप में सख्ती बरतकर इस मुश्किल को सुलझाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर के साथ में वेकेशन प्लान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे लवर को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। यह नए लव अफेयर्स में काम आएगा।
सिंह राशि वालों के लिए का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी प्रोफेशनल लाइफ आज के दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। मैनेजमेंट आपका डिसिप्लिन और कमिटमेंट देखकर खुश होगा। आज के दिन टीम मैनेजर या टीम लीडर के पास कोई प्रोजेक्ट गड़बड़ होने पर दूसरा प्लान भी होना चाहिए। हेल्थकेयर, आर्किटेक्चर, बैंकिंग, अकाउंटिंग, कॉपीराइटिंग, हॉस्पिटैलिटी, लीगल, ऑटोमोबाइल और सेल्स प्रोफेशनल्स को बेहतर जॉब के मौके मिल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को आज अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टूडेंट्स भी बिना ज्यादा मुश्किल के एग्जाम पास कर सकते हैं।
सिंह राशि वालों के लिए का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन रूटीन लाइफ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन पेमेंट के लिए कार्ड इस्तेमाल करते समय सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन कुछ प्रोफेशनल जातकों को उम्मीद के मुताबिक अप्रेजल नहीं मिल पाएगा। घर में प्रॉपर्टी से जुड़े मसले भी हो सकते हैं, जिससे भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज के दिन स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।
सिंह राशि वालों के लिए का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही है, उन्हें कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ऑयली खाना और बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे आज डाइजेस्टिव दिक्कतें भी हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को स्किन और ओरल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको नींद से जुड़ी दिक्कतें हैं, तो दवाओं के बजाय नेचुरल तरीके आज के दिन अपनाएं। खूब पानी का सेवन करें और देर रात गाड़ी चलाने से बचें, खासकर पहाड़ी इलाकों में।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट