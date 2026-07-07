आज का सिंह राशिफल 7 जलाई 2026: मंगल मेहनत, करियर को एक्टिव कर रहा, बुध अकेलापन दे रहा
Leo Horoscope today 7 july 2026: कुछ मामलों में ठहराव ही समझदारी होगा। किसी खबर, संदेश या परिवार से जुड़ी सूचना से मन हल्का सा विचलित हो सकता है, लेकिन उसे पूरे दिन पर हावी न होने दें।
दिन थोड़ा संवेदनशील और सावधानी मांगने वाला है। बाहर से आप सामान्य दिखेंगे, लेकिन भीतर कुछ अनकही चिंताएं चल सकती हैं। किसी छोटी बात को लेकर मन बार बार वहीं लौट सकता है। इसलिए खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें। काम करते समय जल्दबाजी कम रखें। रास्ते में, मशीनों के साथ, ड्राइव करते समय या सीढ़ी, फर्श जैसी साधारण चीजों में भी ध्यान बनाए रखना बेहतर रहेगा। चंद्रमा गहरे मनोभाव और अटकाव वाले हिस्से को छू रहा है, इसलिए हर प्रतिक्रिया तीखी लग सकती है। साथ ही बुध पीछे की ओर चलकर अकेलापन और अंदरूनी सोच बढ़ा सकता है। अच्छी बात यह है कि आपकी आकर्षक उपस्थिति बनी रहेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे। पर हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है।
सिंह लव राशिफल
साथी के साथ व्यवहार बहुत संतुलित रखना होगा। छोटी बात पर तकरार बढ़ सकती है, खासकर अगर आप अपनी चिंता साफ बताने के बजाय चुपचाप भीतर रखते रहें। जो कहना है, शांत स्वर में कहें। सामने वाले की भी सुनें। राहु का असर साझेदारी में भ्रम बढ़ा सकता है, इसलिए अनुमान के आधार पर आरोप न लगाएं। प्रेम संबंधों में दिन बहुत खास नहीं, बल्कि सामान्य रहेगा। यही सामान्यता भी ठीक है, अगर आप उसे असंतोष का कारण न बनाएं। पुराने मनमुटाव को फिर से छेड़ने से बचें। थोड़ी नरमी और थोड़ा स्पेस, दोनों साथ साथ काम आएंगे।
सिंह करियर राशिफल
कामकाज में जिम्मेदारी अधिक महसूस होगी। मंगल करियर क्षेत्र में मेहनत और सक्रियता तो दे रहा है, पर जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है। इसलिए किसी फाइल, भुगतान, समझौते, डेटा या तकनीकी काम में दोबारा जांच करें। ऑफिस राजनीति में पड़ने के बजाय अपने काम पर फोकस रखना बेहतर है। छात्र वर्ग के लिए दिन औसत है। पढ़ाई होगी, लेकिन मन बार बार भटकेगा। कठिन विषय अकेले पढ़ने के बजाय शिक्षक या मित्र से पूछकर पढ़ें। रिसर्च, विश्लेषण, संपादन या बैकएंड काम के लिए समय ठीक है। नया निवेश, बड़ा जोखिम या केवल उत्साह में लिया गया पेशेवर फैसला आज टालना बेहतर रहेगा। प्रतिष्ठा मेहनत से बनेगी, बहस से नहीं।
सिंह धन राशिफल
पैसों के मामले में अतिरिक्त सतर्कता रखें। निवेश, खासकर जोखिम वाले विकल्प, अभी रोकना समझदारी होगी। खर्च अचानक उभर सकते हैं, जैसे यात्रा, दवाई, मरम्मत, फीस या किसी लंबित भुगतान का दबाव। आमदनी का प्रवाह बना रह सकता है, लेकिन पैसा रोककर चलना बेहतर होगा। किसी और की सलाह पर तुरंत धन न लगाएं। अगर साझा धन, कर्ज या बीमा जैसे कागज सामने आएं, तो आराम से पढ़ें। बचत को छेड़ने से पहले विकल्प सोच लें।
सिंह हेल्थ राशिफल
शरीर को आराम और मन को शांति दोनों चाहिए। नींद, चिंता और अनियमित भोजन का असर जल्दी दिख सकता है। बाहर निकलते समय जल्दबाजी कम रखें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी वॉक दिन को बेहतर बना सकती है। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। अगर मन भारी लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सीधी बात करें। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। पंड़ित जी से करें चेट
आज की सलाह: जल्दबाजी घटाएं, पैसों में रोक रखें और रिश्तों में आवाज धीमी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र