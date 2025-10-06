Leo Horoscope Today 6 October 2025 aaj ka Singh Rashifal Future Predictions सिंह राशिफल 6 अक्टूबर : सिंह राशि वालों को होगा धन लाभ, दोपहर बाद ले सकते हैं नया वाहन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सिंह राशिफल 6 अक्टूबर : सिंह राशि वालों को होगा धन लाभ, दोपहर बाद ले सकते हैं नया वाहन

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज अच्छी कही जा सकती है। धन लाभ के योग हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 06:21 AM
Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 6 अक्टूबर 2025: प्यार के रिश्ते में अच्छे पल ढूंढें। हल्की-फुल्की दिक्कतें होंगी लेकिन प्रोफेशनल लाइफ चमकदार रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सेहत पर थोड़ी चिंता हो सकती है। अपनी लव लाइफ को कूल बनाए रखने पर ध्यान दें। प्रोफेशनल लाइफ स्थिर रहेगी। पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है।

लव राशिफल : दिन के पहले भाग में लव लाइफ में छोटी-छोटी परेशानियां रहेंगी, ज्यादातर अहंकार की वजह से। हालात संभालने की कोशिश जरूर करें। रिश्ते को लेकर माता-पिता से बात करने के लिए दिन का दूसरा भाग सही रहेगा। एक्स-लवर से जुड़े मसले सुलझाने की सोच सकते हो, लेकिन इससे मौजूदा रिश्ते पर असर नहीं होना चाहिए। लड़कियों को आज प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकती हैं।

करियर राशिफल : आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आज काम आएगी, जिससे ऑफिस में क्राइसिस और रिस्क से निपट पाएंगे। क्लाइंट से मिलने या टीम सेशन अटेंड करने में आपका रवैया बहुत अहम रहेगा। मशीन से जुड़े काम करने वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेखक, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, पेंटर, पॉलिटिशियन और लॉयर को अपने काम को लेकर आलोचना सुननी पड़ सकती है। छात्र परीक्षा में सफल होंगे और जॉब तलाशने वालों को ऑफर लेटर मिल सकता है। बिजनेसमेन जिनका काम फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है, उन्हें धन लाभ होगा।

आर्थिक राशिफल: आज धन आएगा और आप पैसों से जुड़े फैसले सही तरीके से लेंगे, जिससे भविष्य सुरक्षित होगा। किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़े आर्थिक मसले सुलझ सकते हैं। दिन का दूसरा भाग नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट, बिजनेस और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं या घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल : आज आंख, कान या नाक से जुड़ी परेशानी रह सकती है। गले और पेट का भी ध्यान रखना होगा। स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों को हल्की चोट लग सकती है। सांस की समस्या रहेगी और बुजुर्गों को घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। महिलाएं को स्किन पर रैशेज की शिकायत हो सकती है।

