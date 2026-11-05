सिंह राशिफल 6 नवंबर 2026: चुनौतीपूर्ण काम करने का मिलेगा मौका, वैवाहिक जीवन में बरतें सावधानी
सिंह राशि वालों के लिए 6 नवंबर 2026 का दिन नई चुनौतियां स्वीकार करने और अपनी क्षमता दिखाने का है। कठिन काम हाथ में लेने का उत्साह रहेगा और छोटी यात्रा के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। परिवार और खान-पान पर खर्च बढ़ सकता है।
Leo Horoscope Today 6 November 2026, Aaj Ka Singh Rashifal: जीवनसाथी के साथ बातचीत आज संवेदनशील रहेगी, जबकि आपके भीतर कठिन काम हाथ में लेने का साहस उभरेगा। रोज के दायरे से आगे बढ़कर कुछ अलग करने की इच्छा होगी। कोई असाधारण जिम्मेदारी आजमाने का आकर्षण रहेगा। छोटी यात्रा के योग हैं। परिवार की बातों के साथ खान-पान और खर्च दिन के केंद्र में रहेंगे। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने के संकेत हैं। उत्साह अपनी जगह रहेगा, लेकिन सेहत के प्रति सावधानी की जरूरत होगी। वाहन की खरीद फिलहाल टालना उचित रहेगा। वैवाहिक बातचीत में गर्मी बढ़ी तो तनाव की संभावना है। आज चुनौती लेने का मन और रिश्तों में शब्दों की अहमियत साथ महसूस होगी।
सिंह राशि का लव राशिफल
कामकाज में अपनी क्षमता आजमाने का उत्साह रहेगा। दफ्तर का कोई कठिन काम आपकी रुचि खींचेगा और उसे हाथ में लेने की इच्छा होगी। दिन पहल के लिए अनुकूल है, हालांकि किसी खास उपलब्धि या पद की पक्की बात नहीं कही जा सकती। पढ़ाई में चुनौती वाला विषय आकर्षित करेगा। अपने स्तर से आगे का सवाल हल करने की कोशिश का मन होगा। छोटी यात्रा की संभावना के कारण काम के लिए उपलब्ध समय पर ध्यान रहेगा। अपनी तैयारी देखकर जिम्मेदारी चुनें। आज प्रयास का दायरा बढ़ाने की चाह रहेगी और परिचित काम के बीच कुछ अलग करने का विचार बार-बार आएगा। नतीजों की संभावना आपके प्रयास से जुड़ी रहेगी।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति मध्यम रहने के संकेत हैं। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे परिवार के खर्च और खान-पान पर आपका ध्यान रहेगा। पैसों की बातचीत घर के सामान्य विषयों के साथ होगी। वक्री शुक्र इस दिन अपनी स्वराशि तुला के तीसरे भाव से नीच राशि कन्या के दूसरे भाव में आएगा। इससे स्नेह जताने और सुख-सुविधा या शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ेगी। इस बदलाव को दिन के किसी खास हिस्से से जोड़ना उचित नहीं होगा। छोटी यात्रा बनी तो उसके खर्च की संभावना भी रहेगी। खरीद के लिए उपलब्ध रकम की सीमा तय रखें। आज वाहन लेना टालने का संकेत है।
सिंह राशि का लव राशिफल
रिश्तों में बातचीत का लहजा आज खास अहमियत रखेगा। कुंभ राशि के सातवें भाव में राहु साझेदारी से जुड़ी चाह बढ़ाएगा और बेचैनी के साथ किसी बात में अचानक गहरी रुचि जगाएगा। जीवनसाथी से जुड़े विषय मन में अधिक जगह लेंगे। किसी चर्चा पर तुरंत अपनी बात रखने की इच्छा होगी। साफ सावधानी है कि गर्म बहस वैवाहिक संबंध में तनाव बढ़ा सकती है। जवाब देने से पहले थोड़ी देर रुकें। परिवार की बातचीत में खाने की पसंद और खर्च का विषय आएगा। अपनेपन के साथ अपनी इच्छा मनवाने का भाव भी रहेगा। साधारण घरेलू चर्चा आपको भावनात्मक तौर पर प्रभावित करेगी और बातचीत का असर मन में बना रहेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में आज सजग रहना उचित रहेगा। कठिन काम लेने का उत्साह रहेगा, इसलिए अपनी दिनचर्या में आराम की जगह पर भी ध्यान जाएगा। संकेत किसी खास बीमारी या शारीरिक बदलाव की बात नहीं करते। स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर अतिरिक्त भरोसे से बचना उपयोगी रहेगा। यात्रा की योजना बनी तो अपनी सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत होगी। दिन में विश्राम के लिए समय रखें। घरेलू बातचीत तीखी हुई तो मन पर तनाव आने की संभावना है। आज साहस की भावना मजबूत रहेगी, पर उससे अपनी शारीरिक क्षमता का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। खान-पान का विषय भी आपके ध्यान में बना रहेगा।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- कठिन काम हाथ में लेने से पहले उसके लिए उपलब्ध समय और अपनी तैयारी देखें।
क्या न करें- आज वाहन की खरीद का फैसला न करें। शौक के लिए तय रकम से आगे न बढ़ें।
कल का राशिफल- कल मेहनत के साथ बेचैनी रहेगी। छोटे भाई या बहन का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा। साहसी निर्णय प्रयास बढ़ाएगा। आर्थिक प्रगति मेहनत से होगी। जीवनसाथी से मधुरता रहेगी, बच्चे बेहतर परिणाम पाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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